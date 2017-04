Un studiu din anii ’70, realizat de Dr. A. Mehrabian, valabil pana in zilele noastre, arata ca, in procesul nostru de comunicare cu cei din jur, doar 7% reprezinta limbajul verbal, la care se adauga 38% comunicarea paraverbala (variatii ale vocii, intonatia, viteza cu care vorbim, pauzele etc.). Cel mai mare procent, 55%, il reprezinta limbajul non-verbal, in principiu fiind vorba de limbajul trupului, scrie Revista CARIERE.