Programul clasic, de la 9:00 la 17:00, este un subiect indelung dezbatut. Tot mai multi oameni vor sa aiba un program flexibil, in timp ce altii sunt mai productivi dis-de-dimineata sau spre seara. Oricum am face, acest interval orar pentru munca nu pare sa fie potrivit pentru nimeni. Revista CARIERE a luat pulsul angajatilor, antreprenorilor, dar si specialistilor in psihologie si in studierea bioritmului uman pentru a afla care e legatura dintre programul de lucru si productivitate.