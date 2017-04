Exista o lista mare de oameni admirabili din diverse domenii care au reusit sa construiasca o cariera frumoasa. Multi cred ca astfel de oameni au o formula magica sau un dar divin, care sa le ofera un avantaj in plus fata de toti ceilalti. Vezi in continuare care sunt cele mai importante calitati de care ai nevoie pentru a reusi sa atingi obiectivele propuse.