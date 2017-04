In ultimii ani, angajatii s-au aratat tot mai interesati de forme de lucru inovative, cum ar fi lucrul part-time, ocazional, prin intermediul agentilor de munca temporara sau lucrul de acasa. Astfel ca, desi regula in materia raporturilor de munca ramane contractul cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, asistam la inmultirea acestor forme atipice de munca care trezesc interesul, fiind din ce in mai des intalnite in practica.

Sursa foto: Revista Cariere