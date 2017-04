Cele mai multe locuri de munca disponibile la data de 19 aprilie sunt in Bucuresti (3.987), Sibiu (2.574), Dolj (1.819), Prahova (1.573), Arad (1.383) si Timis (1.054), potrivit News.ro.

In judetul Iasi, angajatorii au disponibile 814 locuri de munca, in Cluj – 784, in Hunedoara – 771, in Ilfov - 718, in Valcea – 683, in Constanta – 642, in Neamt – 640, in Satu Mare – 619, in Harghita – 587, in Teleorman – 584, in Bistrita-Nasaud – 573, in Gorj – 572, in Brasov – 565, in Bihor – 515, in Mures – 488, in Olt – 484, in Arges – 473 si in Maramures – 423.

Cele mai putine locuri de munca vacante sunt in judetele Mehedinti (26), Bacau (47), Giurgiu (82), Suceava (85), Covasna (105), Salaj (128), Botosani (173), Dambovita (175), Tulcea (213), Galati (228), Buzau (234), Ialomita (244), Caras-Severin (270), Vrancea (277), Calarasi (319), Braila (325), Alba (355) si Vaslui (368).

Firmele cauta sa angajeze 1.431 de muncitori necalificat la asamblarea, montarea pieselor, 1.198 lacatusi mecanici, 1.172 muncitori necalificati in industria confectiilor, 1.050 lucratori comerciali, 1.005 agenti de securitate, 810 confectioner-asamblori la articole din textile, 763 manipulanti de marfuri, 726 de soferi de autocamion sau masina de mare tonaj, 622 muncitori necalificati la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet si 550 montatori subansamble.

Persoanele care vor sa ocupe aceste locuri de munca pot cere informatii la agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca de domiciliu sau de resedinta, ale caror date de contact se afla pe site-ul www.anofm.ro.