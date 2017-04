Masura este valabila pentru toti olimpicii nationali si internationali, indiferent de disciplina la care au participat.

„Premiantii la faza nationala a olimpiadelor au trecut prin mai multe etape pana sa ajunga la acest nivel. Ei sunt cei mai buni elevi ai nostri si ne dorim sa ii avem studenti. Universitatea, prin facultatile sale, ofera mai multe facilitati olimpicilor nationali, printre care si accesul pe locuri fara taxa, intrucat au demonstrat deja ca pot face performanta. Dincolo de propria lor activitate educationala, ei ridica si nivelul grupurilor in care invata. Oricum ai privi lucrurile, acesti tineri sunt un castig”, spune rectorul Universitatii de Vest din Timisoara, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

In plus fata de accesul in facultatile UVT pe locuri fara taxa, olimpicilor nationali si internationali care au primit distinctii in cadrul competitiilor, indiferent de disciplina, le sunt acordate urmatoarele facilitati:

- Bursa in valoare de 800 lei/luna acordata din fondurile Universitatii de Vest;

- Integrarea in cele mai bune proiecte/centre de cercetare ale UVT;

- Asigurarea costurilor de transport si cazare pentru participari cu lucrari la conferinte nationale/internationale;

- Cazarea gratuita in caminele Universitatii;

- Permis gratuit pe toata perioada studiilor la Biblioteca Centrala Universitara;

- Acces gratuit la bazinul de inot al UVT;

- Transport gratuit pe mijloacele de transport in comun din Timisoara;

- Abonament la Teatrul National Timisoara si/sau la Filarmonica Banatul.

Masura si-a dovedit deja eficacitatea. In fiecare an, zeci de olimpici nationali aleg Universitatea de Vest din Timisoara pentru a-si continua studiile

Sursa foto: Epitavi, Shutterstock