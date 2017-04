“Pentru a deveni un lider, trebuie intai si intai sa devii o fiinta umana”, spunea Confucius in urma cu 2500 de ani. In lucrarea sa, Great Learning, Confucius expune o teorie a dezvoltarii in termenii a 7 “zone de meditatie” pentru cultivarea spiritului de conducere. Aceste idei isi gasesc echivalentul in traditiile de intelepciune din intreaga lume – intelepciunea este ea insasi una dintre cele mai vechi idei asociate cu leadershipul.

Din nefericire, aceasta perspectiva asupra leadershipului este aproape pierduta astazi. Insusi cuvantul “lider” ne trimite cu gandul la o pozitie autoritara, asociata cu managementul de top. Atunci cand cautam sa angajam lideri sa conduca companii, cautam din paradigma oamenilor puternici: oameni cu vointa de fier, putere de influentare, disciplina si carisma. Frecvent in organizatii, ne spunem unii altora ca “schimbarea nu se poate produce daca nu este coordonata de top management” sau ca problemele in organizatii apar cand avem “un lider slab”… Intr-un mod subtil, mesajele pe care le transmitem privind leadershipul din aceasta paradigma, sunt profunde: sugeram ideea ca singurii care au puterea de a aduce schimbarea, de a face lucrurile sa funtioneze mai bine, sunt cei care se afla in varful ierarhiei, nu cei aflati in alte pozitii. Practic, cei care nu sunt manageri nu au puterea de a face schimbari.

- In mediul complex si dinamic in care traim, ne mai serveste paradigma leadershipului atoatestiutor si atotputernic?

Cunosc multi manageri de top care se potrivesc profilului cautat pentru a conduce companii: oameni cu vointa de fier si multa disciplina – insa unii dintre care au inceput sa se intrebe, daca nu cumva pretul pe care il platesc pentru a hrani aceasta paradigma a puterii este prea mare. Oameni care au facut multe compromisuri, doar ca sa aduca cifrele care le-au fost cerute. Oameni pentru care cuvantul “esec” este un cuvant interzis, el nu exista in vocabular. Oameni care cred ca daca iti doresti ceva suficient de mult poti obtine acel lucru, pentru ca este doar o chestiune de vointa. Insa vointa folosita in directia gresita, devine forta. Din perspectiva mea, cunosc multi lideri care se forteaza pe ei insisi sa faca fata presiunii impuse de targeturi si de provocarile din mediul de afaceri dar si care forteaza de multe ori, mersul firesc al lucrurilor. Lideri care cauta sa faca viitorul predictibil si controleaza prezentul astfel incat sa se potriveasca estimarilor cerute.

Nivelul de constientizare la care se afla o organizatie nu poate sa depaseasca nivelul de constientizare la care se afla liderul organizatiei.

- Cum putem crea lideri cu un nivel inalt de constientizare si cunoastere de sine?

Ca si coach pentru conducatori, am observat in practica mea, ca una dintre marile provocari ale liderilor din aceasta paradigma este sa dea drumul controlului, sau iluziei ca sunt in control. Iluzia ca doar astfel si-au facut treaba ca lideri buni: au analizat tot ce era de analizat, au urmat planul stabilit, sunt 0 abateri de la plan/buget, sunt in control. Insa atunci liderii cu care eu am lucrat ca si coach, au constientizat nevoia de a fi in control si au invatat sa ii dea drumul, au descoperit ca este o piedica mult mai inalta, un standard care sperie mai mult decat sa dai drumul controlului – standardul de a avea claritatea scopului (viziunii), increderea in sine si in cei din jur si actiunea constienta in momentul prezent.

Cum putem aduce increderea si actiunea constienta in practicile de leadership?

Cred ca natura poate fi o buna sursa de inspiratie pentru leadership. De milioane de ani anotimpurile se succed unele dupa altele, balenele traverseaza oceanul, luna urca si coboara pe cer, pasarile migreaza si se intorc, fara ajutorul vreunei harti sau ghidaj din partea cuiva – viata se desfasoara organic. Transpus in viata organizatiilor, exista un timp anume pentru a-si dovedi vigoarea, a actiona si un timp in care este mai bine sa fac un pas in spate si a se consolida. Natura practica legea efortului minim sau a minimei rezistente – realizeaza mult straduindu-se putin. Legea se bazeaza pe ideea ca inteligenta naturii functioneza fara efort sau rezistenta. Provocarea pe care o vad pentru lideri este de a fi ei insisi model de actiune in organizatie pe calea minimei rezistente, fara sa forteze lucrurile si fara sa se opuna la ceea ce apare in calea atingerii obiectivelor.

Cateva intrebari care pot ajuta si inspira reflectia in directia minimei rezistente pentru lideri pot fi:

Cum poti ca lider sa te lasi inspirat de natura? Ce anume te inspira si poti sa pui in practica?

Care sunt factorii “nedoriti”/necontrolati din activitatea ta, carora le opui rezistenta?

Cum poti sa actionezi integrand “factorii nedoriti”? Care este oportunitatea ta de dezvoltare in acest context?

Ce iti consuma energia?

Cum poti sa investesti energia in directia dezvoltarii tale si a celor din jurul tau?

Natura ne arata cateva lectii foarte simple si totusi, din experienta mea, sunt lectii greu de pus in practica. Insa cu cat suntem mai deschisi, ca lideri si nu numai, la cat mai multe perspective, fara a ne atasa in mod rigid de un singur mod de a gandi si actiona, cu atat suntem mai flexibili iar impactul pe care il avem este unul mult mai mare.

Sursa foto: javi_indy, SHutterstock