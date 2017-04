Prin aceste masuri, se urmareste eficientizarea activitatii companiei, echilibrarea bugetului de venituri si cheltuieli si imbunatatirea indicatorilor economico-financiari, arata proiectul, potrivit News.ro.

"Prin planul de disponibilizare 2017-2018, ca urmare a restructurarii, reorganizarii si eficientizarii societatii Complexul Energetic Oltenia se propune disponibizarea a 1.740 de salariati, in doua etape, respectiv: etapa I - 1.000 salariati, incepand cu data de 1 mai 2017; etapa II - 740 salariati, incepand cu data de 1 mai 2018", arata nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

In ceea ce priveste influenta asupra bugetului asigurarilor pentru somaj a venitului de completare, aferent salariatilor propusi pentru disponibilizare, este de 38,3 milioane lei, pentru etapa I (2017-2019), din care 12,77 milioane lei in acest an, si de 28,36 milioane lei, pentru etapa II (2018-2020).

Initial, urmau sa fie disponibilizati 2.000 de salariati de la 1 mai 2017.

In companie lucreaza acum 14.300 angajati. Din cei 1.000 de angajati care vor fi disponibilizati, 550 sunt in prag de pensionare, a declarat luna trecuta ministrul Energiei, Toma Petcu, intr-un interviu acordat News.ro.

"Am stabilit ca cei 1.000 de oameni, asa cum am dat mandat sa se voteze in adunarea generala, sa fie in mod special oameni pensionabili, care sunt in pragul pensionarii si care oricum ar fi plecat", a completat el.

Complexul Energetic Oltenia a fost infiintat in 2011 prin fuziunea Complexurilor Energetice Rovinari, Turceni si Craiova cu Societatea Nationala a Lignitului Oltenia. Compania se afla de mai multi ani intr-o situatie financiara dificila, inregistrand pierderi de 961 milioane lei (213,5 milioane euro) in 2015.

Ministerul Energiei detine 77,15% din actiunile companiei, in timp ce Fondul Proprietatea controleaza 21,55% din actiuni. Restul actiunilor apartin Electrocentrale Grup (0,84%) si Societatii pentru Inchiderea - Conservarea Minelor.

