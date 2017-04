Astfel, studentii si absolventii din cadrul UE vor avea acces la imprumuturi si granturi pentru finantarea studiilor de licenta si masterat si in anul universitar 2018-2019, chiar daca programul la care sunt inscrisi se va incheia dupa iesirea Marii Britanii din cadrul uniunii. In acest sens, studentii europeni vor plati in continuare aceleasi taxe de scolarizare pe care le platesc si britanicii, spre deosebire de studentii din afara spatiului european.

Ministrul Universitatilor, Stiintelor, Cercetarii si Inovarii din Marea Britanie, Joseph Edmund Johnson, a declarat ca aceasta decizie este o dovada a angajamentului tarii sale de a mentine invatamantul britanic superior la standarde internationale. Acesta a mentionat ca 4,7 miliarde de lire sterline vor fi directionate de catre Marea Britanie pentru programe de inovare si cercetare in urmatorii 5 ani. De asemenea, el a declarat ca o parte esentiala a succesului mediului academic britanic il constituie capacitatea de atragere a tinerilor talentati din intreaga lume.

Decizia Guvernului Britanic a venit ca raspuns la o scrisoare deschisa a Asociatiei Universitatilor Britanice publicata imediat dupa decizia de lansare a demersurilor de iesire a tarii din cadrul Uniunii Europene. Prin aceasta, universitatile au cerut o solutie urgenta prin care sa fie definit statutul studentilor din cadrul UE pentru anul academic 2018-2019 si modalitatile de finantare a studiilor.

„Decizia comunicata de autoritatile britanice este de o mare importanta pentru multi dintre actualii si viitorii studenti romani care aleg sa-si continue studiile in afara tarii, avand in vedere ca Marea Britanie se afla in continuare pe primul loc printre destinatiile de studii preferate ale tinerilor romani. Asta inseamna ca si cei care vor aplica in acest an si anul viitor pentru un program de licenta sau masterat vor putea fi linistiti cu privire la statutul pe care-l vor avea in sistemul de invatamant britanic pana la finalizarea studiilor. Astfel, studentii europeni vor putea sa beneficieze in continuare de imprumuturi de pana la 9.250 de lire sterline pentru programele de licenta si de 10.000 de lire sterline pentru programele de master, de aceste scheme beneficiind in acest moment peste 90 % dintre studentii romani plecati acolo”, a declarat intr-un comunicat Ana Maria Papp, manager departament universitati in strainatate, IntegralEdu.

Decizia vine dupa ce la inceputul lunii februarie Marea Britanie anunta ca ofera studentilor din UE posibilitatea de a opta pentru imprumuturi de 10.000 de lire sterline pentru programele de studii postuniversitare, imprumuturi ce pot fi luate concomitent cu imprumuturile ERASMUS.