349.000 de romani declarau in 2016 ca vor sa munceasca, dar nu cautau de lucru sau nu doreau sa inceapa munca la un angajator, potrivit datelor INS. Numarul acestora este in scadere cu 12.000 de persoane, fata de anul 2015. In 2015, 361.000 de romani erau in aceeasi situatie, numar in scadere cu 19.000 fata de 2014.

Statisticile arata ca ponderea persoanelor considerate subocupate in totalul populatiei active a fost, in 2016, de 2,4%, cu 0,5 puncte procentuale mai mare decat in anul precedent, potrivit News.ro. Mai precis, 212.000 de persoane care lucrau cu program partial anul trecut doreau si erau disponibile sa lucreze mai multe ore decat in prezent, fiind considerate persoane subocupate.

"Aceasta categorie de persoane a reprezentat 2,4% din populatia activa, 2,5% din populatia ocupata si 29,3% din numarul total al persoanelor care lucrau cu program de lucru partial. Fata de anul precedent, numarul persoanelor subocupate a scazut cu 56.000", precizeaza INS.

Peste 6 milioane de persoane inactive, in 2016

De asemenea, in 2016, in Romania existau 6,16 milioane de persoane inactive cu varsta cuprinsa intre 15 si 74 ani, din care 349.000 erau considerate din categoria forta de munca potentiala aditionala.

Dintre acestea, 345.000 de persoane, adica 3,8% din populatia activa, erau disponibile sa inceapa lucrul, dar nu cautau un loc de munca, arata datele oficiale.

"Doar un numar nesemnificativ de persoane care faceau parte din forta de munca potentiala aditionala, desi cautau un loc de munca, nu erau disponibile sa inceapa lucrul", se precizeaza in comunicatul INS.

Statistici anterioare publicate de catre INS arata ca rata de ocupare a populatiei din Romania, un indicator al gradului in care populatia este activa din punct de vedere economic, a crescut usor anul trecut, pana la 61,6%, insa nivelul ramane semnificativ sub tinta fixata de Romania pentru 2020, de 70%. In acelasi timp, rata somajului a scazut sensibil in 2016, la 5,9%.