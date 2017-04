Potrivit datelor Inspectiei Muncii, in tara noastra sunt peste 5,4 milioane de angajati si peste 800.000 de zilieri. La stat lucreaza o mare parte dintre acestia, circa 1,2 milioane - 500.000 in administratia centrala si 689.816 in administratia locala, arata cifrele Ministerului Finantelor. In vreme ce bugetarii ii invidiaza pe cei de la privat pentru salariile mai mari, angajatii de la privat privesc cu un ochi critic volumul de munca de la bugetari, pe care il considera de obicei mai mic. Dar unde este cu adevarat mai avantajos sa lucram? La aceasta intrebare ne propunem sa raspundem in cele ce urmeaza.

1. Unde sunt salariile mai mari? Mitul salariior mari de la privat

Parerea generala este ca bugetarii au salarii mici, in vreme ce angajatii de la privat au venituri la care angajatii de la stat nici nu pot visa. Adevarul este undeva la mijloc si depinde foarte mult de domeniul de activitate, cat si de functie, un lucru usor de intuit. In cazul extremelor, insa, angajatii in stadiul de entry-level, respectiv cei din functii de conducere, au in general castiguri mai mari la privat.

Totusi aceste salarii mai mari cu care privatul se diferentia ar putea ramane doar o amintire, deoarece autoritatile au in vedere o diferentiere in ceea ce priveste salariul minim oferit in companiile private si cel oferit in companii de stat. Cu alte cuvinte, vor exista doua salarii minime. Poti afla din acest articol dedicat noii legi a salarizarii cine are de castigat si pentru cine creste salariul minim, de fapt.

2. Programul si ritmul de lucru. Se lucreaza mai putin la stat?

Programul de lucru este de 8-9 ore, cu o ora pauza de masa, atat la privat, cat si la stat. Totusi, la privat acest program nu pare a fi suficient pentru ca angajatii sa se ocupe de toate sarcinile de lucru. De altfel, un studiu realizat printre angajatii romani, majoritatea de la companii private, arata ca 65% dintre angajatii romani lucreaza peste program.

In cazul companiilor de stat, se lucreaza rareori peste program, iar orele suplimentare sunt platite fara exceptie.

FOTO: Monkey Business Images/Shutterstock

3. Tehnologiile utilizate si perspectivele de invatare. Privatul este net superior

Daca luam in considerare tehnologiile utilizate si perspectivele de invatare, este limpede ca in companiile private angajatii au mult mai multe de invatat. In general, companiile private fac traininguri si se bazeaza pe tehnologii noi pentru a ramane competitivi. Acest lucru face ca si angajatii sa fie expusi informatiilor si noutatilor si sa invete in mod automat mai multe despre domeniul in care activeaza.

4. Siguranta locului de munca, un factor ce atrage romanii la stat

La stat sunt foarte rare concedierile si de obicei sunt prilejuite de restructurari in masa sau de schimbari extreme, precum cele provocate de crizele economice. Cum astfel de evenimente sunt rare, angajatii de la stat au mereu siguranta locului de munca si nu se tem ca vor fi concediati.

Angajatii de la privat au mereu obiective clare, pe care daca nu le ating sunt pasibili de concediere, astfel ca persoanele care isi doresc un loc de munca sigur se indreapta catre stat, acolo unde au siguranta ca pot lucra ani intregi.

Dupa cum se poate vedea, in ambele cazuri exista avantaje si dezavantaje. Tu ce ai alege?

Sursa foto: ASDF_MEDIA/Shutterstock