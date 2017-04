Atunci cand se gandesc la strategiile de dezvoltare, cele mai multe companii isi mentin focusul asupra cresterii vanzarilor, diminuarea costurilor de productie sau perfectionarea proceselor interne. Procesele menite sa monitorizeze constant performanta fiecarei functii a afacerii si resursele alocate pentru a determina statusul finantelor, logisticii, productiei, serviciilor, parteneriatelor sau al imaginii companiei au un rol fundamental in crearea unei afaceri de succes. Totusi, un alt aspect crucial in succesul pe care il are o companie de-a lungul timpului este adesea trecut cu vederea.

Este vorba despre crearea unui culturi organizationale care incurajeaza invatarea, ajutand angajatii sa-si dezvolte cunostintele si aptitudinile. Fiind supusi la un mediu care le ofera posibilitatea sa creasca din punct de vedere profesional, angajatii sunt mai motivati, isi impartasesc experientele intre ei, ceea ce are ca rezultat performante mai bune si, implicit, ajuta compania sa creasca.

Conform unor cercetari ale revistei Forbes, cele mai importante elemente pe care trebuie sa le aiba o companie cu performante mari includ crearea unei culturi deschisa la greseli, formarea sentimentului de incredere, oferirea timpului necesar pentru a reflecta asupra anumitor situatii si pentru a gasi solutii inovative. Companiile care incurajeaza practicile de invatare au performante mult mai mari decat competitorii lor la capitolul inovatie, client service si profitabilitate. Modul in care Nokia a pierdut piata in fata lui unui competitor nou precum Apple sau in care Google domina in fata altor motoare de cautare sunt exemplele cele mai bune pentru succesul pe care il are o politica organizationala bazata pe invatare. Aceasta politica de invatare se aplica pe mai multe planuri:

1. Invatarea de la companiile veterane

Invatarea poate avea loc atat in interiorul companiei, cat si de la o companie la alta. O companie mica poate invata anumite practici de la companiile veterane, calcand pe urmele lor atunci cand pun la punct procesele interne si serviciile cele mai bune de pe piata, care le ajuta sa-si desfasoare activitatea mai usor si mai repede.

Evitarea experimentelor in privinta alegerii colaboratorilor, care pot performa sub standardele dorite, ajuta la salvarea de timp, energie si, mai ales, finante, lucru important pentru un business aflat in plin proces de dezvoltare. De exemplu, este preferat ca un start-up in domeniul retail sau comert sa caute solutii sigure in privinta alegerii producatorilor. Un producator care si-a castigat deja credibilitatea si incredrea pe piata poate asigura echipamentul necasar functionarii unei companii, in cadrul unui proces simplu, sigur, fara riscul unor pierderi financiare care pot avea un impact negativ pe termen lung, atunci cand vorbim de un business mic.

2. Diminuarea tensiunii dintre generatii prin invatare

In mod tradiional, structura de invatare presupunea transmiterea cunostintelor de la angajatii pe pozitii de senior, mai exact veteranii companiei, catre noile generatii proaspat angajate. Insa odata cu diferenta uriasa dintre generatii cauzata de aparitia tehnologiei ce ofera valului nou de angajati anumite aptitudini tehnologice, aceasta structura de invatare nu este neaparat cea mai buna.

Daca generatia Y vine cu un pachet de cunostinte tehnologice de neegalat, seniorii pun la bataie o istorie bogata a organizatiei si a industriei. O posibila solutie ar fi implementarea unui sistem pe baza de reciprocitate si intrajutorare, in care fiecare care angajat sa isi impartaseasca aptitudinile, indiferent de pozitia ierarhica. Succesul companiei consta in capacitatea acestora de a afla cum pot invata si cum pot avea performante impreuna.

FOTO: Shutterstock - Pressmaster

3. Operarea cu succes in pietele de informare

Aceasta evolutie a tehnologiei a deschis portile unui acces neingradit la explozia de informatii ce vin in numar exponential, conturand trenduri globale de accelerare a pietei. Fostul CEO al companiei Google, Eric Schmidt, spunea ca „pana in anul 2003 existau 5 exabytes de informatie creata. Acum cream 5 exabytes la fiecare doua zile”. Pentru a rezista in aceste piete de informare uriase, cerintele actuale presupun solutii mai destepte si mai rapide elaborate de o forta de munca aliniata acestei traiectorii.

Gandirea, conceperea cat mai multor idei, inovarea si capacitatea de solutionare a problemelor sunt exact atributele pe care le cauta liderii de succes in angajatii lor. Insa aceste aptitudini trebuie hranite constant, intr-un mediu care invata angajatii cum sa invete si sa dezvolte aceste aptitudini mai bine.

O cultura a invatarii nu este formata de un comitet si nu este o initiativa dintr-o mapa de prezentare. Succesul ei incepe prin capacitatea de a intelege cum pot invata mai bine angajatii, oferindu-le oportunitati multiple de a-si aduce contributia. Cultivand incredere, reciprocitate si respect se va forma un mediu de lucru sanatos, cu performante ridicate ce dau nastere unei atmosfere de succes.

Sursa foto: Shutterstock - Who is Danny