Studiile din ultimii 10–15 ani demonstreaza ca organizatiile cu lideri eficienti au sanse de 13 ori mai mari sa depaseasca rezultatele competitorilor si cu pana la de trei ori mai mari sa retina in interior angajatii talentati. Personalitatea CEO-ului companiei este raspunzatoare cu pana la 30% in variabilitatea profitului, adica un impact mult mai mare decat il are industria in care activeaza firma, scrie Revista CARIERE.