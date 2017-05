Numeroase studii realizate in a doua jumatate a secolului 20 indicau ca temperatura idela din mediul de lucru ar fi de 21-22 de grade Celsius. Insa rezultatele acestor studii nu luau in considerare cateva aspecte importante, scrie portalul Thoughtco.com.

De exemplu, cladirile de birouri nu mai sunt incalzite asa cum erau in urma cu 50 de ani. Acum, birourile noi sunt incalzite cu ajutorul unor astfel de centrale moderne, care fac usor de ajustat temperatura si sunt suficient de performante incat sa fie usor sa stabilizezi confortul termic al incaperilor, chiar si in zilele geroase de iarna. Dupa cum observi, acestea sunt foarte simplu de controlat cu ajutorul unui cronotermostat. Sigur ai si tu unul instalat in birou sau acasa, de unde iti reglezi temperatura potrivita cu o singura atingere.

Un alt fapt demonstrat de studii mai recente este acela ca barbatii si femeile resimt diferit temperatura de la birou si se simt confortabil la valori diferite ale acesteia. Potrivit unui studiu din 2015, organismul femeilor este mai sensibil la frig, intrucat corpul feminin are o rata metabolica mai scazuta decat cea a barbatilor si un procentaj mai mic de grasime. Si constructia influenteaza modul in care se resimte temperatura din interior. Cladirile cu geamuri inalte, largi, beneficiaza din plin de lumina soarelui si se incalzesc mai rapid. Incaperile inalte nu favorizeaza recircularea aerului, ceea ce inseamna ca este nevoie de centrale termice si aparate de aer conditionat mai puternice, care sa suplineasca acest neajuns.

Cum afecteaza temperatura productivitatea la locul de munca

Numeroase studii au concluzionat ca productivitatea la locul de munca scade pe masura ce temperatura creste. Atat femeile, cat si barbatii sunt mai putin productivi intr-un mediu in care temperatura depaseste 32 de grade Celsius. Acest lucru este valabil insa si pentru mediile de lucru prea racoroase. Productivitatea intra in declin in momentul in care temperatura scade sub 15 grade Celsius, intrucat corpul utilizeaza mai multa energie pentru a se incalzi.

Factorii care afecteaza modul in care resimtim temperatura

Greutatea unei persoane, mai exact indicele de masa corporala, poate influenta modul in care resimtim temperatura unei incaperi. Persoanele supraponderale sunt mai afectate de mediile foarte calde si au nevoie de o temperatura mai scazuta pentru a se simti confortabil.

Si varsta joaca un rol important in aceasta situatie. Persoanele care au peste 55 de ani sunt mai sensibile la frig, dar si la temperaturi de canicula. De aceea, recomandarea pentru birourile in care media de varsta este mai mare este ca reglarea temperaturii sa ia in considerare si acest aspect.

Si, nu in ultimul rand, umiditatea joaca un rol crucial in cum percepem temperatura dintr-o camera. Umiditatea redusa face orice incapere sa para mult mai rece si poate cauza un disconfort la nivelul gatului si al narilor, pe care le vei simti uscate. Orice fel de disconfort este asociat si cu o scadere a productivitatii. Nu ne putem concentra la fel de bine asupra sarcinilor de serviciu atunci cand ne deranjeaza ceva, indiferent ca este vorba despre temperatura mediului, pozitia pe scaun la birou sau o afectiune.

Umiditatea ideala a locului de munca trebuie sa fie cuprinsa intre 50-55%, astfel incat toti angajatii sa se simta confortabil si sa nu aiba probleme la nivelul aparatului respirator sau sa sufere alergii ori iritatii neplacute.

