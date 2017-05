Pe 18 mai 2017, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, revista HR Manager organizeaza HR Strategic Marathon, un eveniment care surprinde cele mai importante aspecte ale strategiei de dezvoltare din domeniul HR, atat din perspectiva profesionala, cat si din cea personala.

Pentru ca timpul este o resursa primordiala si ne dorim o audienta activa, implicata, care poate sa isi aleaga singura acele arii de dezvoltare de care este interesata, evenimentul din acest an aduce managerii mai aproape de instrumentele si metodele care le pot inlesni deblocarea potentialului si alinierea propriilor indicatori de performanta la obiectivele de business.

Structura pe sesiuni de workshopuri, desfasurate simultan, permite accesul rapid la informatii utile, precum si interactivitate si implicare directa in procesele de management al resurselor umane.

Invatarea continua este esentiala pentru supravietuirea oricarei organizatii, iar acum, in contextul tuturor schimbarilor aduse de tehnologie si de noua generatie de angajati, se impune redefinirea si ajustarea competentelor individuale, sociale, profesionale si manageriale. Cultura si modul de invatare al oamenilor trebuie sa reprezinte un subiect de interes pentru managementul companiei.

De aceea, pe 18 mai, evenimentul HR Strategic Marathon, le propune celor aproximativ 120 de manageri de departamente, manageri de linie, lideri de echipe, directori HR, manageri HR, Talent Manageri, L&D Manageri, OD Manageri, EE Manageri si Comp&Ben Manageri, sa parcurga o cursa spre dezvoltare si invatare pe 3 trasee: Individual Development, Team Development si Organizational Development.

Evenimentul va cuprinde 3 sesiuni de workshopuri care ii vor provoca pe participanti la discutii libere, dezbateri, interactiune si participare activa.

Workshop 1.1 - “Ecosisteme de invatare” – utilizarea potentialului pe care mediul de lucru il are pentru a permite fiecarui individ sa invete asa cum are nevoie;

Speaker: Diana Voicu, Senior Learning Architect, MMM CONSULTING INT'L;

Workshop 1.2 - Creativitate in analiza problemelor si luarea deciziilor;

Speaker: Laura Andronescu, Business Consultant & Trainer, Consulteam;

Workshop 1.3 - EMERGENETICSTM: Cum sa cunosti mai bine felul in care oamenii gandesc si reactioneaza pentru a dezvolta echipe mai performante?

Speaker: Lucian Mihai,Trainer Partner, Interact;

Workshop 2.1 - Personnel selection: What we know and where do we go from here;

Speaker: Andrei Ion, Managing Director CEB/SHL Talent Assessments;

Workshop 2.2 - S.C. Avioane S.A. sau mitul productivitatii pe o piata a muncii in declin (workshop gamificat). Care sunt deciziile prin care poti sa determini relatia dintre eficienta, productivitate, costuri si numarul de persoane angajate.

Speaker: Ligia Neacsu, Director General, Best Smart Consulting - Academia Industriala;

Workshop 2.3 - Make HR Great Again – Cum te ajuta digitalizarea sa eficientizezi procesele de HR;

Speaker: Marian Hanganu, Director Vanzari, Romanian Software;

Workshop 3.1 - Studii de caz in legislatia muncii, workshop sustinut de Casa de avocatura Zamfirescu Racoti & Partners;

Speakeri: Iuliana Negoita, Managing Associate, Zamfirescu Racoti & Partners si Catalin Micu, Managing Associate, Zamfirescu Racoti & Partners;

Workshop 3.2 - La inceput a fost cuvantul... Cum sa cresti performanta prin cuvinte adecvate;

Speaker: Iulian Penescu, Senior Trainer si Consultant, Owner Dynamic Learning.

