Piata serviciilor medicale private din Romania este intr-o continua schimbare. In spatele deciziilor luate de marii jucatori de pe piata sunt oameni cu experienta, care incearca sa aduca in tara servicii medicale de calitate. Bineinteles, costurile acestor servicii sunt mai mari, comparativ cu cele din sistemul de sanatate de stat, insa companiile private sustin ca atat echipamentele medicale sunt scumpe, cat si angajatii merita un salariu decent pentru efortul pe care-l depun de-a lungul timpul. Vezi in continuare cine sunt oamenii care conduc afaceri de milioane de euro intr-o piata complexa.