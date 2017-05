Evan Spiegel a primit un bonus de 800 de milioane de dolari in urma listarii companiei pe bursa, Snap Inc, in acest an. Insa reusitele lui nu se opresc aici. Tanarul recunoaste ca a fost „foarte, foarte norocos” in viata.

Citeste articolul integral pe Revista CARIERE

Sursa foto: Revista CARIERE