Spa-ul din resortul Balvanyos, aflat in Baile Balvanyos din judetul Covasna, are 14 terapeuti, toti absolventi de Kinetoterapie, instruiti de managerul spa-ului, Maria Rendes, cu peste 15 ani experienta in domeniu, in Caraibe si Europa.

Angajatii au fost recrutati din orasele din zona, Sf. Gheorghe si Targu Secuiesc, dar si din Targu Mures si chiar Bacau. "Nu poti sa gasesti atatia terapeuti in Tg. Mures si Sf. Gheorghe si atunci unii vin din Bacau si alta varianta nu este decat sa doarma aici", spune managerul spa-ului, fapt pentru care ei lucreaza cate o saptamana intreaga si apoi au liber in urmatoarea saptamana, deci doua saptamani calendaristice pe luna.

Terapeutii sunt platiti cu salariu fix si procent din incasari lunar pentru ca "este singurul mod de a obtine rezultat in domeniul acesta", puncteaza Maria Rendes. "Nu pot sa platesti un terapeut la fel cum il platesti pe unul care face un masaj pe zi. Ei iau un procent din fiecare terapie. Ei castiga intre 2.200 lei si 2.700 lei, plus cazare si mese gratuite", continua sa spuna managerul spa-ului de la Balvanyos.

Cum devii kinetoterapeut si ce presupune meseria

absolvi Facultatea de Kinetoterapie din cadrul unei universitati de sport si educatie fizica

efectuezi tratamente de kinetoterapie, fizioterapie si masaj pentru ca pacientii sa isi atenueze durerile, sa aiba o mobilitate mai buna si stabilitate articulara

supraveghezi evolutia pacientului

ai abilitati de comunicare si de lucru in echipa

ai atentie la detalii si capacitate organizatorica

raspunzi cu promptitudine la cerintele clientului

"Am avut trei etape de angajari. Pe cei din primele doua selectii i-am instruit eu ca terapeuti. La ultima selectie am fost foarte norocosi si am descoperit niste oameni cu experienta. Unul dintre ei a facut scoala de masaj din California, cea mai buna din lume. In vara o sa avem nevoie de mai multi colaboratori si o sa vedem in ce masura legislatia ne permite sa angajam studenti la Kinetoterapie", spune Maria Rendes.

Pentru centrul spa de la Balvanyos sunt cautati terapeuti capabili sa faca toate tipurile de terapii pentru ca pot fi saptamani cu trei cereri si alte saptamani cu 40 de cereri.

Intrebata daca ii este teama ca ii va fi furat personalul pe care il formeaza, Maria Rendes a raspuns categoric: "asa se intampla, este in firea lucrurilor. Nici nu poti sa ai asteptari... terapeutii lucreaza o saptamana aici, o saptamana sunt acasa. Daca ai familie, copil, nu prea poti sa faci lucrul acesta. Sunt colege tinere, intr-o zi o sa se marite, o sa aiba copii".

De altfel, cine pleaca de exemplu sa lucreze pe un vas de croaziere poate castiga si pana la 1.500 euro lunar, mai ales daca vinde si produse cosmetice, pe langa terapiile efectuate la spa.

Sursa foto: Goran Bogicevic/Shutterstock.com