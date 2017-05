Angelica Anton a studiat matematica si computer-science, iar la 18 ani ajungea sa lucreze pentru un proiect NASA (un proiect de design pentru o statie spatiala). In 2008 s-a mutat in Marea Britanie pentru a studia business management si comunicare in cadrul Universitatii din Birmingham, iar acela a fost momentul in care si-a dat seama cat de mult o fascineaza tot ceea ce tine de cultura chineza, scrie start-up.ro.