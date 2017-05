Un studiu realizat de o companie de consultanta in fonduri europene a concluzionat ca 2017 va sta sub semnul finantarilor pentru firmele aflate la inceput de drum, deoarece tot mai multe programe atat europene, cat si nationale au drept obiectiv incurajarea start-up-urilor. Iata care sunt cele trei modalitati prin care un antreprenor poate gasi banii de care are nevoie pentru a-si finanta afacerea:

1. Creditele special concepute pentru start-up-uri sunt insotite de consultanta in domeniu

Un prim instrument de finantare pentru start-up-uri este reprezentat de creditele concepute special pentru nevoia unei afaceri la inceput. Aceste credite pot fi accesate fie pentru a porni afacerea de la zero, fie pentru a dezvolta un start-up. Imprumuturile de acest tip nu sunt echivalente cu alte credite, pentru ca ele vin de obicei la pachet si cu expertiza creditorului, care ofera consultanta atat generala, cat si personalizata.

Specialistii din cadrul acestei banci, de pilda, ofera consultanta inclusiv in elaborarea planului de afaceri. De asemenea, dupa cum vezi, ei ofera consultanta chiar si in cazul in care businessul exista deja pe piata de mai mult timp si are nevoie de finantare pentru dezvoltare.

2. Programele europene prin care se pot obtine finantari pentru start-up-uri. Exista cate o linie pentru orice domeniu



Un alt instrument util antreprenorilor la inceput de drum este reprezentat de fondurile europene. Avantajul lor este evident – sumele sunt de cele mai multe ori nerambursabile, iar UE a conceput programe care se pliaza pe businessuri din aproape orice domeniu, de la tehnologie pana la agricultura.

Exista mai multe programe prin care pot fi accesate fonduri suficient de mari pentru a infiinta o afacere de la zero - Programul Operational Regional, prin care se pot primi intre 200.000 si 1 milion de euro, Programul Operational Capital Uman cu linia de finantare Start-up Plus prin care antreprenorii pot primi pana la 40.000 de euro, Programul Operational Competitivitate, prin care fiecare poate obtine fonduri nerambursabile intre 4,5 milioane lei si 90 milioane lei, Programul National de Dezvoltare Rurala, prin care se pot obtine finantari atat pentru afaceri din sfera agriculturii, cat si pentru afaceri neagricole.

Pentru a beneficia de fonduri din aceste programe, antreprenorii pot apela la companiile de consultanta in accesarea fondurilor europene, care exista in fiecare judet din tara. In cadrul acestor companii ei pot afla cum trebuie sa redacteze proiectul, dar si ce sanse de eligibilitate au.

3. Start-Up Nation. Ce trebuie sa stie antreprenorii despre acest program

Start-up Nation, programul national prin care statul isi propune sa-i ajute pe antreprenorii care vor sa deschida un business, a fost anuntat inca din ianuarie. Prin intermediul lui, afacerile noi pot primi pana la 200.000 de lei dintr-un buget total de 400 de milioane de euro, bani ce provin atat de la bugetul de stat, cat si din bugetul UE.

Programul "Start-Up Nation Romania" se va desfasura pe o perioada de patru ani si isi propune finantarea a aproximativ 10.000 de noi firme anual, sustine Secretarul de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Harry Ilan Laufer citat de Agerpres. In cadrul acestui program sunt eligibile afacerile create dupa data de 30 ianuarie 2017 din domeniile industriei prelucratoare, creative, servicii si comert.

Zona IMM-urilor merita o atentie deosebita din partea autoritatilor, fiind o componenta extrem de importanta in economia nationala. In prezent, Romania se afla pe ultimul loc in UE la numarul de IMM-uri, asa ca aceste programe sunt absolut necesare pentru incurajarea mediului de afaceri.

Sursa foto: SFIO CRACHO/Shutterstock