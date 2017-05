Investitiile in dezvoltare sunt vitale pentru o afacere prospera in agricultura, iar antreprenorii au la dispozitie cateva instrumente utile pentru a se finanta.

Tara noastra se numara printre statele cu cea mai ridicata valoare a productiei agricole din Uniunea Europeana, detine teren arabil din plin si poate deveni un producator important la mai multe categorii de culturi. Antreprenorii care au investit in aceasta arie si au pariat pe tehnologizare si pe culturi foarte cautate se bucura de profituri indestulatoare, iar cei care sunt interesati de investitii in dezvoltare si dotari tehnice noi pot apela la cateva instrumente foarte utile pentru finantare.

1. Imprumuturile concepute pentru agricultori au conditii pliate perfect pe specificul acestui domeniu

Unele dintre instrumentele de finantare cele mai utile sunt imprumuturile special gandite pentru antreprenorii din agricultura, care cuprind cate un plan atent conceput pentru orice nevoie a unui antreprenor din acest domeniu. Dupa cum vezi, printre ele se numara atat credite pentru a achizitiona teren agricol sau spatii de depozitare, cat si imprumuturi pentru achizitia de utilaje sau pentru infiintarea unei culturi, respectiv a unei ferme de vaci de lapte.

Acest instrument este util agricultorilor tocmai pentru ca nu este un imprumut clasic, ci este unul realizat in functie de nevoile si de specificul afacerilor din agricultura. Fermierii isi desfasoara activitatea in conditii deosebite si au necesitati diferite fata de alte tipuri de afaceri, astfel incat si instrumentele de creditare trebuie sa aiba o anumita structura.

2. Fondurile europene nerambursabile sunt foarte avantajoase, daca indeplinesti conditiile impuse de UE

De la intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, agricultura s-a bucurat de foarte mult sprijin din partea blocului european. Cei care vor sa-si deschida o afacere in acest domeniu, sau vor sa o extinda pe cea pe care o detin deja pot lua bani de la UE prin diverse programe.

Cei care indeplinesc cerintele impuse de Uniunea Europeana pot primi fonduri substantiale pe care nu este nevoie sa le inapoieze. Programul National de Dezvoltare Rurala este unul dintre aceste programe si este finantat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, iar cu ajutorul lui se se pot obtine bani pentru infiintarea, extinderea si modernizarea dotarilor la nivel de ferma, dar si pentru investitii in procesare si comercializare, inclusiv in eficienta energetica, marketing, depozitare sau adaptare la standarde.

Exista mai multe companii de consultanta pentru obtinerea de fonduri europene si care pot oferi sprijin pentru realizarea proiectului de obtinere a sumelor necesare. Consultantii ii pot ajuta pe solicitanti sa intocmeasca toate actele pentru accesarea fondurilor europene, dar le pot da si sfaturi in legatura cu sansele de obtinere a fondurilor.

3. Cu ce poate ajuta Agentia de Plati si Interventii in Agricultura



Agricultorii se pot folosi si de ajutorul din partea APIA. Agentia functioneaza sub umbrela Ministerului Agriculturii, iar finantarile se acorda sub forma de plati directe la hectar. Aceasta agentie deruleaza fondurile europene pentru implementarea masurilor de sprijin de la UE prin Fondul European pentru Garantare in Agricultura, un fond creat special pentru dezvoltarea acestui domeniu in statele membre.

Exista mai multe scheme de plata de la APIA: schema de plata unica pe suprafata, ajutoarele nationale tranzitorii, plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu (plata pentru inverzire), plata redistributiva, plata pentru tinerii fermieri sau sprijin cuplat.

Orice persoana care are o afacere in agricultura trebuie sa cunoasca aceste trei moduri prin care poate beneficia de sumele necesare pentru dezvoltare. Cu ajutorul lor si cu o strategie bine pusa la punct profiturile pot creste substantial an de an

Sursa foto: Budimir Jevtic/Shutterstock