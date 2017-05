La jumatatea lunii mai a expirat perioada in care tarifele RCA au fost inghetate, iar transportatorii, si nu numai, deja se asteapta la cheltuieli mai mari cu asigurarile. Daca pentru aceste costuri depind de preturile stabilite de companiile de asigurari, cand vine vorba despre alte cheltuieli cu flota auto, firmele pot pune in aplicare niste strategii de reducere a costurilor. Iata ce sfaturi au Janis Christensen si Gary Hatfield, analisti la Fleet Financials pentru a taia din costurile destinate flotei auto:

1. Cel mai important principiu de care trebuie sa tina cont managerul flotei si cea mai frecventa greseala care duce la crestere costurilor

Primul factor care duce la cresterea costurilor cu flota auto este, de departe, intretinerea necorespunzatoare si folosirea unor produse de calitate scazuta pentru ingrijirea masinii. Soferii si managerii de flote trebuie sa fie constienti ca verificarile periodice, atentia acordata vehiculelor si folosirea produselor de calitate sunt singurele modalitati in care se poate face cu adevarat economie pe termen lung.

Diferenta se va simti la cheltuieli pe termen lung si e de ajuns sa faci niste schimbari mici pentru a vedea impactul unei ingrijiri corespunzatoare. Folosirea unor astfel de unsori destinate vehiculelor comerciale si nu numai, dar si utilizarea unor uleiuri si carburanti de buna calitate sunt doar cateva schimbari care ajuta la scaderea costurilor de intretinere a florei auto pe termen lung.

FOTO: Mikbiz/Shutterstock

2. Schimbarea rutelor te poate ajuta sa reduci substantial cheltuielile

Un alt factor important este reprezentat de rutele folosite in mod curent. Calitatea drumului si traficul aglomerat pot duce la cresterea consumului de carburant, dar pot crea si defectiuni la nivelul masinilor, motiv pentru care managerii trebuie sa fie mereu in cautarea unor noi variante.

Acest lucru presupune o analiza atenta a rutelor si a variantelor de ocolire. Diverse aplicatii mobile de monitorizare a traficului si hartile digitale sunt de mare ajutor in acest caz. Varianta cea mai utila este dotarea masinilor cu sisteme pe care pot fi instalate aceste aplicatii, astfel incat soferii sa poata urma rutele optime mereu.

3. Alegerile potrivite de la bun inceput

Din dorinta de a face economie, o multime de antreprenori sau manageri cumpara fie masini uzate (la mana a doua) fie unele noi, dar de o calitate mai slaba. Este o greseala capitala ce nu face decat sa creasca nivelul cheltuielilor in timp, inducand falsa senzatie ca este o decizie inteleapta din punct de vedere financiar.

Inainte de achizitionarea unui autovehicul este foarte importanta documentarea, analizarea costurilor in balanta cu fiabilitatea, consumul si toate celelalte aspecte care tin de utilizarea masinii pe termen lung.

4. Comportamentul soferilor este foarte important cand vine vorba despre pastrarea cheltuielilor de intretinere la cote scazute

Felul in care este condusa o masina este extrem de important. Soferii imprundenti, care conduc cu viteza si care au un comportament haotic la volan – cu frane si viraje bruste – sunt principalii vinovati pentru defectiunile si uzura autovehiculelor. In masura in care este posibil, soferii ar trebui selectati, verificati si consiliati cand vine vorba despre stilul de condus. In definitiv, de ei depinde cel mai mult starea flotei auto.

Dupa cum vezi, este vorba despre schimbari mici, insa ele au un impact major cand vine vorba despre cheltuielile pe termen lung.

Sursa foto: kurhan/Shutterstock