Promar Textil a fost infiintata in 1994 si a functionat mai intai ca producator de articole de imbracaminte, iar din 2009 a intrat in sfera serviciilor de spalatorie profesionala. Criza financiara europeana care debuta in toamna lui 2008 isi facea simtita prezenta in scaderea comenzilor de productie pentru export in Europa.

"Ce puteam face? Sa restructuram activitatea dupa atatia ani de munca sau sa gasim o alternativa?! Vanzarea pe piata interna nu putea fi luata in calcul atunci, cum, de altfel, nu poate fi luata in calcul nici acum”, comenteaza Aurelian Moraru, fondatorul companiei.

