Normele de aplicare ale Programului „Prima chirie”, prin care se acorda o prima de relocare somerilor inregistrati la agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, care isi schimba domiciliul la o distanta mai mare de 50 de km pentru a se incadra in munca, au fost aprobate printr-o hotarare de Guvern. Beneficiarii vor primi bani de la stat timp de 3 ani, in cuantum maxim de 900 de lei pe luna.

Prima de relocare se acorda la cerere, lunar, pentru o perioada de maximum 36 de luni, daca persoanele care solicita acest drept se incadreaza in munca, cu norma intreaga, pentru cel putin 12 luni si nu se cumuleaza cu alte prime de mobilitate, potrivit legii. Aceasta prima se acorda persoanelor ale caror venituri nete lunare realizate de catre acestia – daca sunt persoane singure – sau impreuna cu familia, nu depasesc 5.000 de lei/luna.

Prima de relocare este de 75% din suma necesara pentru acoperirea cheltuielilor pentru locuire (chirie si utilitati) la noul domiciliu sau resedinta, in limita sumei de 900 de lei lunar. In cazul in care persoanele aflate in somaj se incadreaza in munca pe durata mai mica de 12 luni, iar ulterior se schimba durata incadrarii in munca pe perioada determinata de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminata, nu beneficiaza de aceasta prima.

Pentru a beneficia de prima de relocare, persoanele indreptatite trebuie sa depuna la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in evidentele carora sunt inregistrate, documente care sa ateste indeplinirea conditiilor mentionate in lege, in termen de 60 de zile de la data incadrarii in munca.

Totodata, veniturile nete lunare luate in considerare in vederea acordarii primei sunt:

venituri din salarii si asimilate salariilor;

venituri din cedarea folosintei bunurilor;

venituri din pensii;

venitul minim garantat;

indemnizatia de somaj;

stimulentul de insertie;

indemnizatia de concediu pentru cresterea copilului.

Prima de relocare se acorda lunar, incepand din luna urmatoare depunerii documentelor, pentru o perioada de cel mult 36 de luni, iar pentru acordarea acesteia beneficiarul trebuie sa depuna lunar documente care sa ateste plata chiriei, a facturilor la utilitati, declaratii si adeverinte privind veniturile realizate lunar, astfel incat sa dovedeasca faptul ca se incadreaza in prevederile legii.

Atat documentele pentru deschiderea dosarului, cat si cele lunare, se pot depune personal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin fax sau e-mail.

