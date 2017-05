Adrian Sita, specialist in domeniul IT si director general companiei romanesti de software Gentlab, crede cu tarie in noul produs pe care organizatia sa l-a pus pe piata spre testare, si anume platfoma Kommio, un "intranet" care ii aduce impreuna pe angajatii si pe partenerii unei companii, facilitand schimbul de informatii. Acesta vrea sa castige 100 de clienti romani si inca pe atatia din afara in primul an de la lansare.

Gentlab este o companie infiintata in 2011, specializata in dezvoltarea de solutii software personalizate pentru partenerii sai (serviciu de outsourcing). Pe langa aplicatii web enterprise, mobile si aplicatii software customizate, in 2015 Gentlab a inceput si dezvoltarea primelor produse proprii, intre care se numara o platforma de eLearning online ce ofera functionalitati de gestionare si livrare a cursurilor online si onsite (Knolyx) si o platforma online de tip SaaS dedicata gradinitelor care faciliteaza comunicarea cu parintii si educatorii (Kinderunity).

Investitie de 90.000 de euro intr-o platforma de HR

Cel de-al treilea produs romanesc este Kommio, o platforma online prin care orice organizatie isi poate crea si gestiona propria comunitate, pentru care compania a investit 90.000 de euro.

Principala utilitate a acesteia este ca angajatii unui companii pot impartasi intre ei lucruri pe care le invata si pot sa puna la dispozitia celorlalti colegi interesati de subiect diverse surse de informare.

"Platforma este una de social collaborative learning, prin care diversi angajati ai unei companii pot sa ofere materiale din care ceilalti angajati invata. Adica este vorba despre invatare informala. Ei pot sa dea, de exemplu, share unui video de pe Youtube, iar cei interesati de subiect pot intra rapid in contact cu informatia, care ramane acolo", a explicat Adrian Sita, director general al Gentlab.

Aceasta invatare informala nu inlocuieste invatarea clasica, angajatii sunt trimisi in continuare la cursuri. Sunt insa multe persoane care vor sa impartaseasca informatii cu ceilalti, sunt un soi de mentori, si, in felul acesta o pot face. (...) Daca ai facut un curs tehnic, pe un anumit domeniu, ulterior ai nevoie ca acei oameni sa intre intr-o comunitate cu traineri, care pot sa le ofere informatii legate de acel curs, sau conexe cu ele, pentru ca ei sa devina mai rapid productivi in companie.

Astfel, Kommio este un nou tip de intranet care eficientizeaza comunicarea cu personalul din toate departamentele oricand si de oriunde, asigura o informare constanta si obtinerea de feedback in timp real din partea echipelor implicate. Managerul platformei are posibilitatea sa creeze departamente in comunitate, astfel incat fiecare membru sa aiba acces la noutatile, resursele si continutul care il intereseaza direct (i.e marketing, sales, logistica etc) si sa primeasca pe e-mail doar notificari legate de acesta.

Totodata, pe platforma managerul poate afla care sunt nevoile si preferintele angajatilor, poate solicita oferte personalizate, negocia discount-uri si contracta ceea ce se potriveste cel mai bine cu profilul angajatilor. In plus, o alta functionalitate prezentata de Komm.io este posibilitatea de a organiza cursuri online si transmite live evenimente.

Antreprenorul roman spune ca platforma nu va ajunge niciodata in forma finala, pentru ca ea va fi constant modificata si adaptata diferitelor cerinte ale companiilor

Cat costa accesul pe platforma

Potrivit lui Sita, accesul pe platforma va avea un cost diferit in functie de numarul de persoane pe care o companie le inscrie. Astfel, de exemplu, pentru pana in 10 persoane accesul este gratuit, pentru 10-50 de persoane accesul costa in total 100 de euro, iar pentru 51-150 de persoane costa 200 de euro.

In prezent, proiectul Kommio este inca faza de pilot, insa Adrian Sita se asteapta ca primii clienti platitori sa apara cat de curand. Mai mult, antreprenorul este optimist in ceea ce priveste reusita platformei romanesti, intrucat tendinta este de inlocuire a invatarii clasice cu invatarea informala, care poate fi reprezentata de acest gen de impartasire de informatii.

Se transfera foarte mult parte de invatare formala, de genul celei face to face, dar si cursurile online, catre cea de invatare informala

Vrea sa duca platforma romaneasca peste hotare

Planurile companiei romanesti sunt ca in in primul an pe piata al platformei sa isi adauge 100 de clienti de pe plan local, dar si sa vanda produsul peste granite.

As fi foarte multumit daca am avea inca tot pe atatea companii client din afara tarii pentru aceasta platforma de management a unei comunitati (business to business)

In acest context, Adrian Sita estimeaza ca Gentlab va incheia anul pentru 2017 cu o cifra de afaceri de 475.000 de euro, in crestere cu 25% fata de anul trecut.

Compania Gentlab are 45 de angajati, dintre care 30 sunt specialisti in domeniul IT.

Cine este Adrian Sita

Acesta este si head of IT training, in cadrul Brain Concert, unul dintre principalii jucatori pe piata de training IT din Romania si partener de business oficial IBM. Pana in 2014 a fost unic furnizor de cursuri IBM in Romania. In doar doi ani, Adrian Sita, trainer autorizat IBM, a reusit sa dezvolte un centru de training, la standarde occidentale, cu o gama variata de tehnologii care privesc Software si Web Development, Software Integration, Business Process Management, IBM Software si Hardware, HP, Microsoft, etc.

In 2015, Brain Concert devine oficial partener LearnQuest, prin intermediul caruia se pot livra cursuri IBM si Apple.

In decursul celor 4 ani, in cadrul Brain Concert, a implementat noile tehnologii din IBM cat si din zona de open-source si a sustinut sesiuni de training unor clienti precum Ceragon, Avira, IBM, UniCredit, Ministry of Justice in Bosnia & Hertzegovina, eMag, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Ministerul Afacerilor Interne, Petrom, Unicredit Bulbank (Bulgaria), Universitatea Politehnica din Bucuresti, Orange, HP, Romsis, Cisco.

In cadrul echipei Brain Concert sustine training-uri de IBM development si administrare, metodologii Agile, SCRUM, XP si conduce echipa de traineri si de creatori de materiale de curs.

Din 2002, de la absolvirea Facultatii de Automatizari si Calculatoare, din cadrul Universitatii Transilvania din Brasov, cu titlul de inginer diplomat, Adrian Sita a contribuit la dezvoltarea si implementarea de software pentru unele dintre cele mai mari companii din Romania, din diverse industrii precum cea petroliera, banking, automotive, telecom dar si pentru sectorul public. Imediat dupa absolvirea facultatii, Adrian isi incepe cariera in domeniul IT, in calitate de Testing Engineer iar incepand cu 2004, in cadrul companiei Softwin, ocupa prima sa functie de management in calitate de Team leader, pe care o continua in cadrul companiei Star Storage. In 2008, infiinteaza compania CodeSphere ce are ca domeniu de activitate outsourcing servicii dezvoltare software.

