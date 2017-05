Astfel, in perioada 2014-2016, peste 90% dintre absolventii Scolii Americane Internationale din Bucuresti (AISB) s-au inscris pentru continuarea studiilor la peste 100 de universitati din intreaga lume, inclusiv la cele din Bucuresti, mai exact la Academia de Studii Economice (ASE).

Cele mai cautate universitati

Cele mai cautate universitati pe care elevii care au studiat in Romania le-au ales pentru studiile superioare sunt din Statele Unite, printre acestea numarandu-se George Mason University, Boston University, UCLA, Berkley College of Music si Northeastern University. De altfel, ultimele trei prestigioase institutii de invatamint sunt cele care au acceptat cei mai multi dintre elevii veniti din Romania.

”Elevii nostri sunt veniti din toate colturile lumii, AISB educand elevi din peste 50 de nationalitati. Este firesc ca optiunea lor pentru facultate sa se indrepte catre universitatile de renume de peste ocean sau din Europa. Inca de la inscrierea la AISB elevii isi manifesta dorinta de a studia peste hotare, la aceste institutii prestigioase, ei fiind sustinuti de parinti in acest demers. Noi ne bucuram ca pregatirea pe care le-o oferim le faciliteaza acceptarea in aceste institutii. Si ne bucuram, de asemenea, sa avem elevi ce studiaza acum la facultati de renume, pe segmentul artistic”, spune Robert Brindley, director general al Scolii Americane.

La fel de numeroase sunt si inscrierile pentru universitatile din Marea Britanie, acestea fiind foarte numeroase si din partea elevilor de nationalitate romana (peste 60% dintre romani se inscriu la o universitate din Marea Britanie). London School of Economics & Political Science, Lancaster University, University of Edinburgh sau Birmingham sunt doar cateva din zecile de universitati la care elevii AISB se inscriu pentru admitere. Ultimele trei sunt printre cele care accepta cei mai multi dintre elevii din Romania.

Trei alte universitati de renume sunt pe lista preferintelor absolventilor AISB. Este vorba de University of British Columbia din Canada, Ecole Hotelier de Laussane (Elvetia) si Tilburg University (Olanda).

”Le suntem alaturi elevilor nostri in procesul de admitere la universitatile din strainatate, si acest lucru este de o importanta reala in cadrul procesului. Multi dintre acestia sunt acceptati cu burse si ajung sa isi termine studiile universitare printre primii. Multi dintre ei au rezultate deosebite si in facultate insa ceea ce este si mai important – si de altfel directia in care noi ii sfatuim sa se indrepte – este faptul ca fac ceea ce le place”, spune Catalina Gardescu, director de admitere al Scolii Americane.

Rata de admitere la universitatile din strainatate este de peste 90%. Pentru anul 2017, in topul universitatilor la care s-au inscris absolventii AISB se numara George Mason University, University of British Columbia si Teesside University.

American International School of Bucharest (AISB) este cea mai veche si mai extinsa scoala internationala din Bucuresti, infiintata in 1962 de catre Ambasada Statelor Unite, si rezidenta, in prezent, in campusul construit in 2001, pe o suprafata de 10 hectare.

In anul scolar 2016/2017 sunt inscrisi 823 elevi (dintre care 169 de elevi inrolati in ultimele 12 luni), cu varste cuprinse intre doi si 18 ani, din 56 de tari, pentru care taxa de scolarizare este cuprinsa intre 6.868 euro si 20.080 euro. Cei mai multi elevi sunt de nationalitate romana (30%), urmati de cei americani (15%), turci (5%), israelieni (5%), respectiv germani (4%).

