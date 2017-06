In luna martie, rata somajului de la noi din tara a atins un minim istoric. Romania are cel mai mic numar de someri din 1994 incoace, de cand se intocmesc statistici pe aceasta tema.

Datele Institutului National de Statistica (INS) arata ca in luna martie a acestui an rata somajului a scazut la 5,3%. Numarul efectiv de someri a scazut cu 2.779 fata de luna februarie, iar in martie s-a situat la 486.018. Fata de aceeasi luna a anului trecut, numarul somerilor a scazut cu peste 75.000 in ultimul an, de la 561.482 in martie 2016.

Daca ne referim la structura somajului dupa nivelul de instruire, somerii fara studii, cu studii primare sau gimnaziale aveau ponderea cea mai mare in totalul somerilor – peste 80%, in timp ce somerii cu nivel de instruire liceal si post-liceal reprezentau 14,53%, iar cei cu studii universitare 4,27%. In ceea ce priveste mediul de rezidenta, circa 120.000 de someri provin din mediul urban si 292.840 de someri provin din mediul rural, potrivit comunicatului. Cei mai multi someri aveau varsta cuprinsa intre 40 si 49 de ani, iar cei mai putini aveau varsta cuprinsa intre 25 si 29 de ani.

Clasificarea pe judete in privinta numarului de locuri de munca vacante este intuitiva. Zonele dezvoltate din pucnt de vedere economic sunt si cele unde gasim cele mai multe companii mari si investitori straini.

In ce judete sunt cele mai multe locuri de munca

In marile orase numarul somerilor este mult mai scazut, deoarece si investitorii sunt mai interesati de ele. In Iasi, cel mai mare oras din zona Moldovei, rata somajului era in martie 2017 de 4,64%. Investitorii sunt atrasi de numarul mare de angajati calificati, dar si de piata de desfacere generoasa. In martie, de exemplu, Cezar Rapotan, unul dintre cei mai cunoscuti oameni de afaceri din tara noastra, a ales Iasiul pentru o investitie de peste 10 milioane de euro care va aduce cu sine si peste 100 de locuri noi de munca.

Topul zonelor cu somaj scazut incepe cu Ilfov si Bucuresti si continua ca orasele Cluj-Napoca, Timisoara, Brasov, Ploiesti, Constanta si Iasi. Cele mai multe posturi vacante sunt in industria prelucratoare, sectorul de sanatate, comert, dar si sectorul public. Capitala este de departe zona cu cele mai multe locuri de munca si cu cei mai multi angajati. Un studiu realizat de KeysFin arata ca in Bucuresti si in localitatile din jurul Capitalei sunt disponibile peste 16.000 de posturi.

Zonele cu cea mai mare rata a somajului

Nivelurile cele mai ridicate ale ratei somajului au fost inregistrate in judetele Vaslui (10,90%), Teleorman (9,87%), Mehedinti (9,52%), Buzau (9,38%), Galati (8,99%), Dolj (8,98%), Gorj (8,19 %), Olt (7,37%), urmate de judetele Ialomita (7,04%) si Calarasi (6,66%).

Cele mai multe dintre persoanele somere nu mai primesc indemnizata de somaj. Dintre cele 398.951 persoane inregistrate in evidentele agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, doar 83.409 primeau indemnizatie de somaj.

In luna martie, rata somajului s-a diminuat in 33 de judete, cele mai mari scaderi inregistrandu-se in judetele Olt, Ialomita, Harghita, Suceava, Galati, Mehedinti Covasna, Bacau Bihor, arata Agentia Nationala de Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

Cifrele legate de numarul somerilor adeveresc si datele legate de cresterea economica inregistrata de tara noastra, cele doua aspecte fiind strans legate intre ele.

Sursa foto: ASDF_MEDIA/Shutterstock