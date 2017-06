Programul ”Prima chirie”, prin care somerii care isi gasesc un loc de munca in alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 kilometri fata de cea in care isi au domiciliul sau resedinta pot primi o prima de relocare, a fost lansat, agentiile pentru ocuparea fortei de munca primind de marti cererile in acest sens. Veniturile nete lunare pentru a beneficia de acest program nu trebuie sa depaseasca suma de 5.000 de lei.

Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, incepand de marti, agentiile pentru ocuparea fortei de munca primesc cererile insotite de documentele necesare pentru acordarea sumelor prevazute in Programul “Prima chirie”, conform News.ro.

”Persoanele care indeplinesc conditiile legale sunt asteptate sa depuna sau sa transmita prin modalitatile prevazute de dispozitiile legale (personal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax sau e-mail), la agentia pentru ocuparea fortei de munca unde sunt in evidenta, actele necesare acordarii acestui drept in termen de 60 de zile de la data incadrarii in munca”, se precizeaza in comunicatul citat.

Conform sursei citate, prin derogare, de Programul “Prima chirie” pot beneficia si persoanele care indeplinesc conditiile legale si care s-au angajat in perioada dintre 25 ianuarie, data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 6/2017, si 6 iunie.

”Pentru aceste persoane, termenul de 60 de zile, in care se poate solicita pentru viitor prima de relocare, incepe cu data de 06.06.2017, data la care a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr.414/2017 si a intrat in vigoare Hotararea Guvernului nr.374/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, si pentru modificarea si completarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002”, mai arata ANOFM.

De acest program pot beneficia persoanele inregistrate ca someri si care se incadreaza in munca intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 de kilometri fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia.

”Prima de relocare se acorda persoanelor ale caror venituri nete lunare realizate de catre acestea, in situatia in care sunt persoane singure sau impreuna cu familiile acestora, nu depasesc suma de 5.000 lei/luna si este in cuantum de 75% din suma destinata asigurarii cheltuielilor pentru locuire (chirie si utilitati) in noul domiciliu sau noua resedinta, dar nu mai mult de 900 de lei”, se mai precizeaza in comunicat.

Sursa foto: ptnphoto, Shutterstock