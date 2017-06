Desi se vorbeste foarte multe despre diversele sectoare de mare interes pentru investitorii straini – IT, in mod special, domeniul in care tara noastra are cei mai multi angajati este comertul. Dupa acesta urmeaza arii din sectorul bugetar. Iata cum arata un top al domeniilor cu cei mai multi angajti de la noi din tara:



1. In comert lucreaza aproape jumatate de milion de romani

Comertul este, de departe, sectorul in care lucreaza cei mai multi romani. Acest lucru nu este deloc suprinzator avand in vedere cresterea consumului in toate ariile. De altfel, cel mai mare angajator de la noi din tara este un lant de supermarketuri care comercializeaza produse alimentare.

Si lanturile de nisa au un numar mare de salariati. Un exemplu in acest sens este o companie fondata de omul de afaceri Cezar Rapotan specializata in comercializarea de materiale de constructie si care are aproximativ 3.000 de angajati. Recent, antreprenorul galatean a mai inaugurat un magazin cu produse de bricolaj, la Iasi, creand inca 100 de locuri de munca.

2. Invatamantul, locul al doilea in topul domeniilor cu cei mai multi angajati din tara noastra

Pe locul al doilea regasim un domeniu din sectorul bugetar – invatamantul secundar general. Numarul invatatorilor si al profesorilor de scoala generala si liceu trece de 250.000. Desi salariile in acest domeniu au starnit nenumarate nemultumiri de-a lungul timpului, numarul celor care isi doresc sa lucreze in invatamant este in continuare mare.

3. Constructiile, un domeniu in ascensiune

Pe locul al treilea in topul domeniilor cu cei mai multi angajati din Romania regasim sectorul constructiilor. In aceasta arie sunt angajati peste 200 de mii de romani. Mai mult decat atat, domeniul pare sa fie in continuare in ascensiune, mai ales datorita cresterii cererii de constructii rezidentiale. Si in aria constructiilor ingineresti se inregistreaza cresteri, deoarece autoritatile au in plan mai multe proiecte de infrastructura.

4. In domeniul medical lucreaza peste 180.000 de romani

Un alt sector in care lucreaza un numar mare de romani este cel medical. In tara noastra sunt activi peste 180.000 de medici si asistente medicale, iar in sistem cererea nu este inca pe deplin satisfacuta, mai ales pentru anumite specializari, mai rare. Chiar daca numarul medicilor si asistentelor care au plecat din tara este unul considerabil, in Romania sectorul medical este in continuare un domeniu ce ramane de cativa ani buni in topul angajatorilor.

5. Transportul de marfuri, un sector important in ceea ce priveste numarul de angajati

Un alt domeniu important in ceea ce priveste numarul de angajati este cel al transporturilor de marfuri. Daca ne gandim la numarul mare al angajatilor din comert, pare logic sa vedem un numar considerabil de angajati si la capatul celalalt al firului, acolo unde sunt companiile care au grija ca marfa sa ajunga pe rafturile magazinelor. In acest domeniu lucreaza peste 150.000 de persoane.

Potrivit datelor de la Inspectia Muncii, topul este completat de administratia publica, domeniul auto (sectorul pieselor auto, in special), industria alimentara si industria textila.

Sursa foto: Monkey Business Images/Shutterstock