A venit caldura si ti s-a stricat aparatul de aer conditionat si ai nevoie de cineva sa ti-l repare cat mai repede. Sau cauti un electrician pentru priza stricata ori un zidar pentru faianta cazuta din baie. Ei bine, doar cand te lovesti de astfel de probleme iti dai seama cat de greu este sa gasesti meseriasul care sa iti dea o mana de ajutor. Iar aceasta situatie este din ce in ce mai frecventa in tara noastra, pe masura ce vechea generatie de muncitori calificati se apropie de pensie, iar pentru tineri aceste meserii nu sunt tocmai de interes.

Nici companiile care angajeaza acest tip de personal nu sunt mai fericite de cum stau lucrurile in piata muncii, mii de joburi fiind disponibile in orice moment pentru angajatii calificati, iar firmele ajung sa caute si luni de zile un meserial.

"Nevoia de personal pe care o au companiile este tot mai mare, in timp ce numarul scazut de elevi din scolile profesionale este in scadere. In acest moment, pe platforma eJobs avem circa 2.300 de solicitari care raspund cerintelor de meseriasi, electricieni, samd. (...) Electricienii si sudorii sunt cei mai cautati, in 2017 fiind postate aproape 950 de anunturi, care ofereau in medie 3,5 locuri de munca, ceea ce insumeaza peste 3.000 de joburi de la inceputul anului", a declarat Bogdan Badea, director de vanzari al eJobs Group.

Cei mai cautati sunt, potrivit companiei de recrutare Adecco, candidatii din domeniile constructii si productie, dar si auto.

"Cel mai mare nivel de cerere il inregistram in domeniul constructiilor (sudori, zugravi, faiantari), ingineri, constructori, electricieni, operatori utilaje, frezori, dulgheri, fierari, instalatori; urmat de domeniul productiei, unde sunt la mare cautare profilele de operator linie, mecanic intretinere, electromecanic si lacatus mecanic. Ambele domenii au inregistrat o dezvoltare semnificativa in anul 2017, la polul diametral opus fiind nivelul de oferta pentru pozitiile tehnice. Un nivel de cerere in continua crestere se inregistreaza si domeniul auto, in special in departamentul de reparatii service", a explicat Sorin Stan, branch manager Adecco Romania.

Cat castiga un meserias

Chiar daca tinerii din noile generatie se uita, mai degraba, la joburile de birou, fiind atrasi de lumea corporatiilor, care promite salarii mari, beneficii si posibilitati de promovare, acestia ar trebui sa isi indrepte atentia si spre profesiile cu traditie, precum cea de instalator sau electrician, si sa stie ca daca isi invata meseria bine au sansa sa castige mai mult decat majoritatea romanilor.

Astfel, conform datelor companiei de recrutare de personal Lugera, un lacatus mecanic castiga un salariu care variaza intre 1.800 de lei net si 2.000 de lei net pe luna, la care se pot adauga alte beneficii, precum transport asigurat, tichete de masa, bonusuri de performanta, sporuri de noapte sau masa calda zilnica.

In acelasi timp:

un zugrav castiga intre 1.500 si 2.000 de lei net ,

, un instalator intre 1.800 si 2.400 de lei net ,

, un electrician intre 1.800 si 2.600 de lei net,

un sudor incepe de la 2.200 de lei net si poate sa ajunga la 4.000 de lei net lunar.

Alte beneficii pe care acestia le pot primi din partea angajatorilor sunt spor de mobilitate, diurna si cazare asigurata sau achitarea cursurilor de certificare.

"Toate firmele se confrunta cu o migratie importanta de personal calificat, insa trendul este ca un muncitor care isi cunoaste meseria sa primeasca salarii din ce in ce mai atractive. Oamenii cu experienta nu mai pot fi tinuti cu salariul minim pe economie. Un studiu recent realizat de eJobs arata ca aceste meserii au salarii cuprinse intre 1.500 si 2.500 de lei, putand ajunge pana la 1.500 de euro in cazul unor specialisti", explicat Bogdan Badea, eJobs.

Cat cauta companiile un zugrav, un instalator sau un electrician

Pentru ca sunt din ce in ce mai putini pe piata si nu de putine ori aleg sa munceasca doar pe cont propriu, meseriasii sunt o categorie de personal dupa care companiile "alearga" destul de mult.

"Termenul poate varia de la doua saptamani la doua luni, in functie de cat de atractiva este oferta pentru candidati", spune Sorin Stan, branch manager Adecco Romania.

In acelasi timp, specialistii in recrutare de la eJobs.ro arata ca procesul de recrutare in cazul unor astfel de joburi poate fi diferit in cazul unor firme, care nu apeleaza mereu la mediul online pentru a gasi oamenii de care au nevoie, preferand sa mearga pe recomandare.

"Firmele care au cea mai mare nevoie s-au adaptat usor si au inceput sa-si asume preluarea unor persoane necalificate din piata, pe care le specializeaza din resurse proprii. Dezavantajul este ca o persoana fara pregatire sau experienta il va costa pe angajator salariu pe minim 2-3 luni de zile pana cand el va incepe sa fie productiv", a explicat Bogdan Badea.

Sursa foto: kurhan, Shutterstock