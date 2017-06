CEO-ul Matt Mullenweg a realizat ca, in ciuda faptului ca ofera multe facilitati, sediul companiei e aproape nefolosit. Asa ca l-a scos la vanzare.

"Avem un birou in San Francisco, de vreo 6-7 ani, dar nu prea e frecventat de angajati. Doar 5 persoane se afla acolo zi de zi. Suprafata totala este de 1.400 de metri patrati. Practic, fiecaruia ii revine aproape 300 de metri patrati de spatiu. In plus, exista o masa de ping-pong pentru fiecare persoana care vine la sediu sa munceasca", a povestit Matt Mullenweg in cadrul podcast-ului Stack Overflow.

Sursa foto: Revista Cariere