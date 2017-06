Angajatii romani nu se desprind de job nici macar atunci cand pleaca in vacanta. Mai exact, peste o treime dintre ei lucreaza si atunci cand sunt in vacanta, potrivit unui sondaj publicat, miercuri, de site-ul de recrutare eJobs.

Potrivit sondajului eJobs, 37% dintre angajatii romani sustin ca lucreaza ocazional din concediu, doar atunci cand este neaparat nevoie, in timp ce restul de 27% dintre respondenti spun ca delimiteaza foarte bine perioadele de lucru cu cele de vacanta si nu muncesc niciodata atunci cand sunt in concediu. Antreprenorii sunt cel mai adesea nevoiti sa lucreze in vacanta, 88% dintre acestia dedicand timp business-ului si in perioadele de odihna.

In acelasi timp, 80% dintre respondenti recunosc ca citesc mailurile de serviciu pe perioada concediului, 66% verificand mesajele cel putin o data pe zi, astfel incat sa ramana informati si sa poata relua mai usor activitatea la intoarcerea din concediu.

In ceea ce priveste timpul dedicat job-ului in vacanta, 31% dintre angajatii care lucreaza in concediu spun ca aloca mai mult de doua ore pe zi in acest sens. Antreprenorii au cea mai mare pondere in randul celor care lucreaza peste doua ore zilnic in vacanta, reprezentand 26%. In acelasi timp, 18% muncesc aproximativ o ora pe zi atunci cand sunt plecati, iar 23% spun ca rezolva treburile de serviciu in mai putin de o ora, conform sondajului eJobs.

Telefonul este de departe cel mai folosit dispozitiv pentru lucrul in concediu, fiind prima optiune pentru 68% dintre cei care spun ca muncesc in vacanta, in timp ce laptopul este utilizat de doar 9%, iar aproape un sfert spun ca folosesc in egala masura cele doua dispozitive, mai arata sondajul eJobs.

Unde isi vor petrece romanii vacanta de vara

Cei mai multi dintre respondenti (44%) vor petrece intre 6 si 10 zile in concediu in aceasta vara, iar un sfert spun ca vor pleca in vacanta mai mult de 10 zile. Doar 5% declara ca nu isi vor lua concediu in urmatoarele 3 luni. Concediul mai scurt de 5 zile este preferat mai degraba de angajatii sub 35 de ani (21%), in timp ce pentru o vacanta de 6-10 zile opteaza cu precadere cei intre 36 si 45 de ani (47%).

59% dintre respondentii la sondajul eJobs mai au inca zile de concediu neefectuate din 2016, cei mai multi fiind angajati in pozitii de conducere (70%). Dintre acestia, 31% declara ca au mai mult de 10 zile de concediu ramase din anul precedent.

16% dintre respondenti spun ca nu s-au decis inca unde vor merge in vacanta de vara, in timp ce restul (84%) au pe lista una sau mai multe destinatii in care vor merge in vacanta. 36% dintre romani spun ca vor calatori in afara tarii in concediu, in timp ce 64% spun ca prefera Romania, destinatia principala de vacanta fiind litoralul pentru 36%, urmata de zonele montane pentru 17%, excursiile prin tara pentru 13% si Delta Dunarii pentru 6% dintre respondentii care au ales sa-si petreaca vacanta in Romania.

Sondajul eJobs a fost realizat in perioada 1 mai - 6 iunie 2017, pe un esantion de 1.423 de romani activi profesional, dintre care 34% in functii de conducere sau antreprenori, majoritatea cu varsta intre 26 si 45 de ani (61%).

Sursa foto: Shutterstock/ Rawpixel.com