Am observat in ultimii 10 ani de practica de training si coaching un lucru interesant: productivitatea nu este doar intervalul in care esti asezat la birou si faci ceea ce constituie munca ta, scrie Revista CARIERE .

Productivitatea este un continuum. Nu incepe si nu se sfarseste niciodata, pentru ca tot ceea ce facem ne impacteaza mai subtil sau mai evident rezultatele pe care le obtinem, si implicit nivelul de productivitate.

Potentialul de a fi productiv incepe dimineata cand te trezesti. In functie de cata energie ai, esti mai predispus sa fii productiv sau dimpotriva. Acest potential este in stransa legatura cu modul in care iti gestionezi dimineata, cu nivelul de "dramatism" pe care il ai de coordonat in familie - in cazul in care ai copii care au de ajuns la scoala/gradinita.

Citeste articolul integral pe Revista CARIERE

Sursa foto: Revista CARIERE