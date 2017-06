Tim Armstrong, CEO-ul companiei AOL, ce activeaza in domeniul mass-media, are o cariera impresionanta in spate. A fost director la Google, unde a contribuit la dezvoltarea unor produse-cheie, precum AdSense. Cu toate ca jobul era confortabil si banos, el a decis sa isi asume un risc si sa inceapa propria afacere, potrivit Revista CARIERE .

Intr-un episod al podcastului "Success! How I Did It," Tim Armstrong a impartasit sfatul primit de la tatal sau in 2009, inainte de prima lui zi la AOL: "Este un moment de cotitura. Daca dai gres, atunci nu vei putea da inapoi, asa ca trebuie sa gasesti o cale sa privesti inainte".

"Cred ca a fost un sfat grozav, pentru ca fix acest lucru am facut iar si iar la AOL", a povestit omul de afaceri.

Sursa foto: Revista Cariere