Stabilit la New York din 1979, Stefan Minovici, unul dintre urmasii familiei Minovici – Mina, Nicolae si Stefan, considerati fondatorii medicinei moderne in Romania –, a pornit in viata de la zero. La inceput, ca toti cei aflati in situatia de a incepe o viata noua, intr-o lume noua, a trait din taximetrie, ospatarie sau curierat, potrivit Revista CARIERE.