Folosit in discipline ca psihologie, ecologie sau inginerie, rezilienta este un termen care, in ultimii ani, se foloseste din ce in ce mai mult in legatura cu succesul unei organizatii. Rezilienta organizationala poate fi definita ca abilitatea de recuperare sau acomodare rapida la situatii nefavorabile sau schimbari. Unii autori chiar sustin ca termenul „antifragil” ar fi mai potrivit pentru a defini rezilienta organizationala.