Folclorul urban ne asigura ca in orice psiholog exista nevoia de a rezolva o problema cu sine si cu ceilalti. Pentru ca am invatat in ultima decada a vietii mele sa vorbesc mai putin, in general, si mai mult despre mine decat despre altii, confirm ca exista o doza de adevar, scrie Revista CARIERE .

In ultimii 15 ani de cariera am avut ocazia sa lucrez si sa observ mii de lideri, din diverse companii. Asa am ajuns la concluzia ca nu exista o legatura intre increderea in sine si competenta reala, nu pentru ca nu exista suficienti oameni modesti sau realisti, ci pentru ca majoritatea se vad mai buni decat sunt in realitate.

Sursa foto: Revista CARIERE