La Targul Virtual Hipo.ro pentru Absolventi, candidatii cu studii superioare fara experienta sau cu pana la trei ani de experienta pot avea un start de succes in cariera in domenii de activitate, precum: Servicii&BPO, Auto, Bancar-Servicii Financiare, Consultanta, Inginerie, IT&C, FMCG, Logistica, Tehnic, Farmaceutic, Publicitate&Media, Retail.

Ce criterii trebuie sa intruneasca tinerii pentru a fi considerati candidatii potriviti?

Raportul cu privire la Piata Fortei de Munca in 2017 realizat in ianuarie de portalul de cariera Hipo.ro, arata ca 22,90% dintre angajatorii considera programele de internship si stagiile de practica cele mai valoroase atuuri din CV-urile juniorilor, alaturi de experienta de lucru anterioara (20,7%), specializarea de la facultate sau masterul urmat (11.89%), cunoasterea a doua limbi straine (9.98%), implicarea in activitati extracurriculare (9.98%), implicarea in ONG-uri studentesti (7.92%), rezultate academice bune (4.84%), studiile in strainatate (4.25%) si detinerea de certificari/atestate (3.52%). Exista o tendinta a angajatorilor de a miza pe abilitatile si competentele practice in detrimentul celor teoretice.

Tinerii trebuie sa isi creeze cont si CV pe www.hipo.ro. Crearea contului se face atat prin completarea formularului, cat si prin importarea datelor din Facebook sau LinkedIn. Dupa logare, pot accesa platforma evenimentului si pot aplica la oportunitatile de cariera potrivite profilului lor.

Job-urile vor fi actualizate constant pana pe 13 august 2017, la sectiunea dedicata proiectului.

