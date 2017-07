Dupa anul 2000, tot mai multi specialisti romani au ales sa emigreze si sa lucreze in alte tari. Pe langa acestia, romani fara pregatire specifica au plecat in strainatate, unde au lucreaza in agricultura sau constructii. In ultimii ani, piata muncii din Romania a cunoscut o crestere constanta, iar anumite domenii sunt tot mai potrivite pentru romanii din diaspora, care isi doresc sa revina acasa, se arata intr-o analiza facuta de Smartree.

“Romanii din diaspora ocupa joburi, de cele mai multe ori, in domenii precum constructii, agricultura, vanzari, domeniul medical sau IT. Initial, cei mai multi dintre acestia au plecat deoarece nu aveau prea multe perspective de angajare in Romania, insa, in ultimii ani, motivul nu a fost imposibilitatea angajarii, ci dorinta de a avea un salariu mai mare”, a declarat Raluca Penes, HR Coordinator Smartree.

In ultimii doi ani, insa, piata muncii din Romania s-a redresat, astfel ca s-au creat noi oportunitati de joburi. Acest lucru este determinat, cu precadere, de faptul ca asistam la un numar tot mai mare de investitori, romani si straini, care au deschis pe piata locala puncte de lucru si au generat un necesar de personal atat calificat, cat si necalificat.

Joburile in IT, prima optiune pentru romanii din diaspora

Conform analizei realizate de Smartree, unul dintre domeniile care pot fi atractive pentru romanii din diaspora, care vor sa se intoarca acasa, este cel IT, in special dezvoltare software. Numarul mare de companii internationale ce si-au deschis subsidiare in Romania, cresterea ponderii acestui sector in PIB, lipsa permanenta de specialisti si nevoia pietei de angajati care cunosc diverse limbaje de programare fac ca zona tehnologica sa inregistreze cresteri permanente ale salariilor.

Romania se profileaza tot mai mult ca si un hub IT in regiune si acest lucru duce, prin urmare, la venituri peste medie pentru salariatii din acest domeniu. Acum, comparativ cu 5-10 ani in urma, IT-stii din Romania au un nivel de trai ridicat raportat la nivelul pietei si economiei locale, asadar, pentru specialistii care si-ar dori sa se reintoarca in tara, acest lucru poate constitui un argument in plus Raluca Penes

Reprezentanta Smartree a subliniat ca, in plus, segmentul tehnologic ofera o serie de beneficii atractive angajatilor, precum flexibilitatea programului de munca, inclusiv posibilitatea de a lucra remote un numar de zile pe saptamana. De asemenea, angajatilor care prefera munca la birou, li se pun la dispozitie facilitati multiple de dezvoltare personala si conditii moderne, precum spatii de relaxare corespunzator dotate, spatii de studiu, biblioteca sau bistro-restaurant.

Joburi care necesita cunoasterea unei limbi straine sau din industria automotive

Tot la capitolul locurilor de munca atractive pentru romanii din diaspora se numara si joburile care necesita cunoasterea unei limbi straine, precum sunt cele din Share Service Centers (HR, contabilitate, logistica, IT) sau cele din domeniul automotive (ingineri, proiectanti, project manageri, chiar si personal necalificat). Astfel, pentru cei care au locuit peste hotare si au invatat o limba straina, mai ales daca vorbim de una exotica precum cele nordice, gasirea unui loc de munca pe plan local nu mai este o provocare.

Pe de alta parte, daca ne raportam la romanii care lucreaza in diaspora in constructii, vanzari sau sistemul medical, desi exista joburi disponibile si in Romania, salariile nu sunt la fel de atractive si, probabil, nu vor atrage intoarcerea acestora in tara.

“In conditiile in care salariile din Romania ar fi mai competitive cu cele din strainate, si nu doar in domenii precum IT, o parte dintre romanii din Diaspora s-ar intoarce in tara, dar nu intr-un procent mai mare de 25 - 30%. Sunt romani care au plecat de foarte multi ani si si-au intemeiat familii, au reusit sa se integreze foarte bine in cultura altor tari sau si-au deschis propriile afaceri care le ofera un anumit standard de viata”, a conchis Raluca Penes.

Sursa foto: Shutterstock