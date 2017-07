Sodexo si-a majorat, pana la 60%, pachetul de actiuni la Benefit Seven, companie care detine serviciul 7card si este cel mai mare furnizor de abonamente de activitati recreative, sport si wellness pentru angajatii din Romania. Tranzactia intre cele doua companii a fost finalizata pe 17 iulie 2017, dupa ce, anul trecut, Sodexo a intrat in capitalul Benefit Seven, prin preluarea unui pachet de 20% din actiuni.

Prin integrarea 7card in portofoliul de solutii dedicate companiilor de toate dimensiunile, Sodexo ofera inca un beneficiu atractiv de motivare si retentie a angajatilor si isi diversifica astfel oferta pentru imbunatatirea calitatii vietii de zi cu zi a angajatilor si performantei companiilor.

Am vazut, inca de la inceputul colaborarii cu fondatorii Benefit Seven, potentialul acestui tip de beneficiu extrasalarial – o rasplata pentru angajati din partea angajatorului - si, pe parcursul ultimului an si jumatate, am lucrat impreuna sa imbunatatim si sa ne diversificam serviciile. Decizia de a achizitiona pachetul majoritar de actiuni la Benefit Seven reprezinta un pas firesc in dezvoltarea portofoliului Sodexo de solutii pentru calitatea vietii Sven Marinus, CEO Sodexo Benefits & Rewards Services Romania

Compania Benefit Seven a fost infiintata in 2011, cu trei actionari: Andrei Cretu, Iulian Circiumaru si Catalin Ivascu si a introdus in Romania conceptul de abonament unic cu acces liber la o retea de centre de activitati sportive recreative si de wellness. Managementul companiei Benefit Seven va continua sa fie asigurat de fondatorii afacerii, care se vor implica mai departe in promovarea facilitarii de catre companii a accesului la miscare si activitati recreative pentru angajatii lor din Romania.

In 2016, Benefit Seven a inregistrat o cifra de afaceri de 2,8 milioane de euro, in crestere cu peste 60% fata de anul precedent. Pentru anul in curs, compania estimeaza mentinerea tendintei de crestere a vanzarilor, pana la 4,5 milioane de euro.

In prezent, numarul clientilor Benefit Seven se ridica la peste 900 de companii si este in continua crestere. 7card are peste 25.000 de abonati activi, angajati in companii din domenii precum IT&C, telecomunicatii, pharma si healthcare, retail, sistemul financiar-bancar si asigurari, servicii profesionale, productie industriala, FMCG.

Serviciul 7card functioneaza sub forma unui abonament lunar, care permite accesul la peste 700 de centre de activitati sportive si recreative din 35 de orase, la un pret mai mic decat al unui abonament la o singura sala. Centrele din reteaua 7card ofera o paleta de peste 40 de activitati sportive diferite, precum fitness, squash, zumba, kangoo jumps, rebound, aerobic, pilates, yoga, tenis, inot si acces la piscine, dansuri, arte martiale, inchirieri de biciclete si multe altele.

Compania franceza Sodexo emite tichete de masa si tichete cadou si este prezenta in Romania din 1998, unde are 1.141 angajati.