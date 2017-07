In ciuda faptului ca salariile celor care lucreaza in IT sunt mult peste medie, recrutarea de specialisti in acest domeniu este destul de anevoioasa din cauza, culmea, a deficitului de personal. Atragerea celor mai buni IT-isti intr-o companie este una dintre cele mai mari provocari pentru specialistii in resurse umane. wall-street.ro a stat de vorba cu Madalina Teodorescu, HR Manager Avangate, despre provocarile pe care le intampina in procesul de recrutare si ce solutii exista, despre cerintele tinerilor legate de locul de munca, dar si despre cum se poate adapta angajatorul.