Doar 28% dintre angajati se declara multumiti si foarte multumiti de beneficiile extrasalariale oferite de angajator, potrivit unui studiu eJobs. 82% dintre respondenti considera obligatoriu ca angajatorul sa le ofere cursuri de dezvoltare profesionala, 78% abonamente medicale, 62% cred ca programul flexibil este esential, in timp ce 50% se asteapta sa beneficieze si de facilitati sportive si de recreere.

Cele mai populare cinci beneficii oferite in acest moment de catre angajatori, potrivit studiului eJobs, sunt abonamentele medicale la clinici private (56%), programul flexibil de lucru (53%), cursurile de dezvoltare personala (43%), tichete valorice sau reduceri la parteneri agreati (33%) si facilitati sportive si de recreere (31%).

Pentru angajati insa, topul beneficiilor considerate ca fiind foarte importante este putin diferit: 82% dintre respondenti considera obligatoriu ca angajatorul sa le ofere cursuri de dezvoltare profesionala, 78% abonamente medicale la clinici private, 62% cred ca programul flexibil este esential, 50% se asteapta sa beneficieze si de facilitati sportive si de recreere, iar pentru 44% obligatorii sunt si cursurile de dezvoltare personala.

Pachetul de beneficii a castigat foarte multa importanta si in Romania, sustine Bogdan Badea, Head of Sales eJobs Group. Pe langa salariu, tinerii sunt curiosi sa afle, inca de la primul interviu, care sunt beneficiile oferite de angajator, beneficii in functie de care acestia isi aleg sau nu viitorul loc de munca.

Pe langa tichete de masa, abonamente la clinici private, in ultima perioada au prins tot mai mult teren beneficiile ce tin de un echilibru intre viata personala si cea profesionala. Aici intra abonamente la activitati sportive si de relaxare, programul de lucru flexibil, posibilitatea de a lucra de acasa, reduceri la restaurante, tarife speciale la anumite hoteluri sau evenimente Bogdan Badea, Head of Sales eJobs Group

Peste 70% dintre angajati ar merge la sala mai des daca abonamentul ar fi platit in totalitate de angajator

Doar 29% dintre participantii la sondajul eJobs spun ca angajatorul le ofera gratuit abonamente pentru sali de sport sau activitati sportive, ca parte a pachetului de beneficii extra salariale, in timp ce 71% dintre angajati beneficiaza doar de o reducere. O mare parte (37%) dintre cei care beneficiaza de un abonament la o sala de sport, oferit de catre angajator, au fost la sala macar o data pe saptamana in ultimele 3 luni, in timp ce 28% dintre acestia sustin ca merg regulat la sala - de doua sau chiar trei ori pe saptamana.

In cazul in care compania nu ar mai subventiona pachetul de sport si recreere, 22% dintre angajati nu ar fi dispusi sa plateasca singuri, 29% ar cheltui maximum 100 de lei pe luna, iar 40% ar aloca lunar intre 100 si 200 de lei pentru a putea merge la sali de sport sau a continua sa se implice in diverse activitati sportive.

In acelasi timp, majoritatea (73%) celor care nu beneficiaza de servicii de sport si recreere ar recomanda superiorilor includerea acestor servicii in pachetul de beneficii si tot atatia cred ca ar fi mai motivati sa ajunga la sala daca abonamentul ar fi platit in totalitate de angajator sau ar avea posibilitatea sa vina impreuna cu un partener.

Activitatile sportive preferate de angajati sunt piscina (58%), sala de fitness (50%), abonamentele la centre de infrumusetare si relaxare (44%) si cursurile de dans (32%).

Ce alte beneficii isi doresc angajatii in 2017

Angajatii si-ar dori sa primeasca si alte beneficii extrasalariale, cele mai cautate dintre acestea sunt: munca de acasa - 70%, teambuilding-uri - 58%, plati pentru evenimente speciale din viata angajatului (nunta, botez etc) - 64%, decontarea cheltuielilor cu transportul - 41%, asigurarea de sanatate - 29% si pensia privata - 21%, se mai arata in studiul eJobs.

Sondajul a fost realizat in perioada 26 aprilie - 27 iunie 2017, pe un esantion de 1.150 de angajati, toti activi profesional in prezent, dintre care 20% ocupand pozitii de management si 76% avand studii superioare. Domeniile de activitate cu cea mai mare pondere in randul respondentilor sunt vanzari, IT, inginerie si constructii.

Sursa foto: Dreamstime.com