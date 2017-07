Fiecare companie vrea sa aiba din ce in ce mai multi clienti fideli, potrivit Revista CARIERE . Insa ce trebuie sa faci ca sa iti cresti baza de cumparatori si cum ii faci sa ramana alaturi de tine, sa iti foloseasca in continuare produsele si serviciile?

Fii un om de cuvant: Ca in orice relatie, si in cea profesionala e greu sa castigi din prima increderea partenerului. In afaceri, precum in viata, e important sa faci ceea ce promiti ca vei face. Chiar daca te vei da peste cap la inceput, aceasta strategie functioneaza si va da roade pe termen lung, sustine Surekha James.

Citeste mai multe pe Revista CARIERE

Sursa foto: Revista CARIERE