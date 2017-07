Absolventii de liceu sunt, in perioada aceasta, in febra examenelor de admitere in invatamantul superior. Dintre facultatile cu cea mai mare concurenta la admiterea la programele de studii de licenta din acest an este si Facultatea de Relatii Economice Internationale din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Facultatea de Relatii Economice Internationale pregateste specialisti prin programele sale de masterat (opt la numar), din care jumatate sunt oferite in limba engleza.

"La Facultatea de Relatii Economice Internationale programele de studii masterale se fundamenteaza pe trei piloni: nevoia acuta de profesionisti in companiile romanesti care sa le imbunatateasca acestora competitivitatea internationala, nevoia flexibilitatii competentelor astfel incat schimbarile tehnologice sa fie oportunitati, nu amenintari, si conectarea la cunostintele oferite de programele de studii de la universitati model la nivel international", se arata intr-un comunicat de presa.

Mini-MBA la REI

Din 2016, tinerii care vor sa se specializeze in managementul afacerilor internationale o pot face datorita unui mini-MBA, la Facultatea de Relatii Economice Internationale.

"Masteratul in limba engleza este derulat in colaborare cu PwC Romania, consultanti din cadrul acestei companii si ai firmei de avocatura corespondente D&B David si Baias sustinand cursul saptamanal de Antreprenoriat si Inovare, la sediul PwC. De altfel, masteratul care atrage si studenti straini, ofera un context intercultural de dobandire a unor cunostinte si competente la un nivel similar cu alte programe de studii internationale", se mai arata in documentul citat.

Mastere de nisa la REI

Facultatea de Relatii Economice Internationale ofera si programe masterale de nisa, cum ar fi cel in Logistica Internationala, singurul de acest fel din Romania. Un alt program de specializare este Managementul Riscului Financiar International (in limba romana), ce propune, cu participarea unor specialisti CFA Romania, un concept nou de abordare a finantelor internationale. Un alt treilea program de studii cu aplicabilitate reala in mediul de afaceri global este Managementul Proiectelor Internationale, oferit in limba engleza.

Orientarea programelor de masterat de la REI nu este doar pe business, o mare parte din traditia facultatii vine din perspectiva institutionala a economiei internationale. Astfel, REI are doua programe de studii, ambele cu predare in limba romana: Economie Internationala si Afaceri Europene si Diplomatie in Economia Internationala.

Admiterea la programele de masterat se deruleaza in ultimele doua saptamani ale lunii iulie, cu inscrierea in zilele de 24, 25 si 26 iulie. Mai multe detalii despre admiterea la REI puteti gasi AICI.

