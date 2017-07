Companiile din Romania investesc intre 5.000 de euro si 30.000 de euro in programele de wellbeing legate de dezvoltarea personala, sanatate si hobby, potrivit datelor Creative and Bright, companie specializata in consultanta de business si resurse umane.

De la inceputul verii si pana in prezent, companiile din Romania au investiti intre 5% si 10% din bugetul de resurse umane in programe wellbeing destinate angajatilor. Cele mai cautate programe sunt workshop-urile de nutritie, de ergonomie, cursurile de parenting si training-urile de mindfulness. Pe langa acestea, un alt program cu un numar semnificativ de solicitari este coaching-ul one-to-one pe subiecte legate de dezvoltarea personala.

Vara aceasta au avut mare succes programele de dezvoltare fizica si psiho-emotionala. Nutritia reprezinta, in continuare, un interes major al angajatilor, in timp ce subiectul ergonomiei ia si el amploare in randul companiilor in care angajatii petrec mult timp pe scaun, in fata calculatorului. Alte programe care sunt in trend inca de la inceputul anului sunt cele de mindfulness si hobby Dana Tudor Tanase, Managing Partner Creative and Bright

Investitia cea mai mare vine din partea companiilor mari si foarte mari din Romania, in special multinationale din industrii precum IT, Auto sau din Big 4 si depaseste 100 de euro/angajat, in functie de programul ales.

Anual, investitia in programele de wellbeing este intre 5.000 si 30.000 de euro, in functie de companie si de numarul de angajati. Angajatii cu varste intre 21-30 de ani inclina mai mult catre activitati ce privesc dezvoltarea pasiunilor, iar cei de 35-50 ani sunt mai atrasi de workshop-uri de parenting sau educatie financiara.

Lemonade Bar, Fresh Bar si Hug Day, rasfaturi pentru angajati

Printre provocarile intampinate in implementarea programelor de wellbeing pe timpul verii, se regasesc concediile, care sunt in stransa legatura cu justificarea investitiei, in raport cu numarul de participanti. Pentru a mentine o continuitate a acestor actiuni, companiile aleg adesea sa introduca in rutina activitati precum Lemonade Bar, Fresh Bar sau Hug Day.

Pentru lunile de toamna, Creative and Bright prevede o crestere a investitiei cu 20% pentru programele de Finance Manangement, Parenting si Sanatate.

