Aproape jumatate dintre angajatii companiei Three Square Market din Wisconsin, SUA, si-au dat acordul pentru a li se implanta un microcip, cu ajutorul caruia vor putea rezolva sarcini de serviciu, si nu numai, doar cu o simpla miscare a mainii, scrie entrepreneur.com.

Vrem sa folosim tehnologia RFID (Radio-Frequency Identification - n.r.) pentru a ne elibera de sarcini care ne ocupa timp pretios. Ma refer la comenzile pentru cumparaturi, la deschiderea usilor, la folosirea scannerelor sau a fotocopiatoarelor, logarea pe calculatoare, deblocarea telefoanelor sau stocarea informatiilor legate de istoricul medical al angajatilor CEO Three Square Market din Wisconsin, Todd Westby

In ciuda faptului ca angajatilor nu li s-a impus sa isi implanteze microcipurile, multi dintre ei au fost foarte receptivi si au optat pentru acest lucru. In acest sens, firma Three Square Market a incheiat un parteneriat cu compania suedeza BioHax International, care are deja angajati cu microcipuri implantate. Three Square Market va deveni, astfel, prima companie din SUA care a implementat un asemenea program.

Microcipurile au obtinut toate aprobarile din partea statului, se pot da jos oricand si nu au GPS. "Nimeni nu te poate urmari cu ajutorul microcipului. Din contra, telefonul mobil transmite mult mai multe date despre clienti decat o face chipul RFID", a adaugat CEO-ul companiei.

Un sigur microcip costa circa 300 de dolari, insa toate costurile vor fi acoperite de firma. Acestea le vor fi implantate angajatilor, pe 1 august, in cadrul unei petreceri.

Sursa foto: Dreamstime.com