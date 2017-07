Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti dispune, prin intermediul Retelei EURES, de mai multe locuri de munca in Germania. Contractele de munca pot fi pe durata determinata, de 12 luni, cu posibilitate de prelungire, sau permanente. Cel mai mic salariu oferit este de 1.800 de euro brut/luna, iar cel mai mare, 2.513 euro brut/luna.

Exista 16 posturi pentru lucratorii calificati (ospatar – 8 posturi, receptioner – 2 posturi, bucatar/commis de cuisine – 4 posturi, coordonator evenimente – 1 post si lacatus – 1 post), care doresc sa desfasoare o activitate sezoniera sau permanenta in Germania. Selectia personalului va avea loc in Brasov, in luna septembrie, se arata intr-un comunicat de presa.

Pentru ocuparea posturilor vacante, trebuie indeplinite cateva conditii:

pentru posturile de ospatar: calificare profesionala si experienta in domeniu, precum si cunostinte bune/foarte bune de limba germana si engleza (nivel B1/B2);

pentru posturile de receptioner: calificare profesionala si/sau experienta in domeniu, abilitati de utilizare a programului de rezervare Opera si cunostinte foarte bune de limba germana si engleza (nivel C1/C2);

pentru posturile de bucatar/commis de cuisine: calificare profesionala si experienta in domeniu, precum si cunostinte foarte bune de limba germana (nivel B2) sau de limba engleza (nivel C1/C2);

pentru postul de coordonator evenimente: studii universitare in domeniul turismului si experienta in organizarea de evenimente, abilitati de contabilitate si de utilizare a programului Opera Sales & Catering, precum si cunostinte foarte bune de limba germana si engleza (scris, vorbit - nivel B2/C1);

pentru postul de lacatus: calificare profesionala si experienta in domeniu, autorizatie de sudura si cunostinte bune/foarte bune de limba germana si engleza (nivel B1/B2).

Salarii intre 1.800 de euro si 2.500 de euro

Salariul oferit este de 1800 - 2250 euro brut/luna, pentru posturile de ospatar, 1850 – 2095 euro brut/luna, pentru posturile de bucatar/commis de cuisine, 2095 euro brut/luna, pentru posturile de receptioner, 2000 – 2500 euro brut/luna, pentru postul de coordonator evenimente si 2513 euro brut/luna pentru postul de lacatus.

Contractele de munca pot fi pe durata determinata, de 12 luni, cu posibilitate de prelungire, sau pot fi permanente.

Angajatorii pot asigura cazarea gratuit/contra cost, sau ofera sprijin in vederea gasirii unei locuinte.

