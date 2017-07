Cu totii am fost foarte activi in copilarie. Mergeam cu bicicleta si cate 10 kilometri zilnic, mai alergam vreo cativa, invatam cateva ore pe zi, mancam doar cat sa supravietuim si de multe ori pacaleam somnul de dupa-amiaza. Si am continuat asa, chiar daca rutina s-a schimbat intre timp, pana cand am trecut de pragul de 25 de ani. Apoi, incet-incet, lucrurile au inceput sa se schimbe, scrie Revista CARIERE.