De peste 15 ani, Raluca Vasile este femeie de branding si comunicare, specializata in branding multisenzorial – domeniu in care a si devenit antreprenoare, acum patru ani. Mai precis, este „antrenor de gusturi si arome” si consultant in aromaterapie, scrie Revista CARIERE.

A urmat studii de specialitate in arta parfumeriei la Londra, Grasse si Milano, precum si design multisenzorial la Seattle. In plus, este certificata New Luxury Code (pentru creare de parfumuri naturale din esente organice rare), pasiunea sa fiind parfumurile personalizate. Spune ca specializarile si domeniile in care activeaza se impaca perfect si au aparut si au evoluat natural unul din celalalt. De trei ani, s-a alaturat unei revolutii: a devenit ambasador al campaniei Food Revolution, initiata la nivel global de Jamie Oliver.

Citeste articolul integral pe Revista CARIERE

Sursa foto: Revista CARIERE