A jucat in "Ciresarii", a fost olimpic national la fizica si a devenit primul student roman care a obtinut o bursa la MIT, dupa 1989. Alex Rotaru a studiat acolo teoria laserelor si fizica cuantica – specializare de baza –, dar si compozitie muzicala si dirijat, critica de film si literatura franceza (lucru care l-a dus pentru o vreme la Sorbona). A absolvit, de fapt, toti anii de studiu la MIT in doi, pentru ca, intre timp, s-a hotarat sa plece la Los Angeles si sa faca cinema, scrie Revista CARIERE.

La School of Cinematic Arts, a urmat cursurile practice pentru patru masterate in patru ani, pe teme de regie si productie cinematografica, montaj, scenaristica si sunet. A urmat, de asemenea, cursuri de actorie si de imagine. In paralel, a predat matematica si fizica la aceeasi universitate (University of Southern California) pentru a se intretine si a-si plati studiile la cea mai scumpa facultate de film din lume.

Sursa foto: Revista CARIERE